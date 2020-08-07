Oracle Cloud VMware упрощает перенос рабочих нагрузок VMware в облако

7 августа 2020 г., 13:15

0

Tweet

Компания Oracle объявила о выпуске Cloud VMware Solution, выделенной облачной среды на основе VMware, которая позволяет переносить рабочие нагрузки VMware в промышленной эксплуатации в Oracle Cloud Infrastructure. Решение обеспечивает клиентам одинаковый опыт в облачных и локальных ЦОД и полную интеграцию с облачной инфраструктурой Oracle второго поколения. Оно уже доступно во всех региональных публичных облачных ЦОД Oracle и в частных регионах публичного облака Oracle Dedicated Region [email protected], анонсированных недавно.

В отличие от других облачных предложений, Oracle Cloud VMware обеспечивает полный доступ и контроль среды VMware, созданной для выполнения корпоративных рабочих нагрузок, и позволяет управлять ею. Помимо интеграции с Oracle Autonomous Database и другими сервисами Oracle Cloud, решение обладает такими возможностями, как управление версиями vSphere, а также инструментами безопасности и сервисами автоматизации. Клиенты могут также мигрировать существующие приложения и базы данных Oracle, работающие на vSphere локально, в Oracle Cloud VMware Solution, чтобы воспользоваться преимуществами экономичности и масштабируемости облака. Теперь клиенты могут применять основные функции и возможности VMware Cloud Foundation в Oracle Cloud Infrastructure и в то же время использовать инструменты VMware для установки обновлений и исправлений, а также настройки продуктивной среды для выполнения критичных нагрузок.

Решение Oracle Cloud VMware Solution сертифицировано для работы с VMware Cloud. Таким образом, клиенты могут быть уверены в том, что им доступны все возможности VMware, а для всех нагрузок VMware обеспечены высокие показатели стабильности, производительности и совместимости. Этот сервис, созданный на основе платформы VMware Cloud Foundation, открывает доступ к возможностям VMware vSphere, NSX, vSAN и встроенным функциям управления, а также трехузловому вычислительному кластеру с поддержкой масштабирования до 64 узлов на каждый кластер и нескольких кластеров в одной среде. Клиенты имеют полный доступ к хостам и среде VMware и могут использовать сервисы, не доступные в других публичных облаках, такие как клиент VMware Host для управления ESXi. Помимо полного контроля сервисов VMware, клиентам предоставляется доступ к 50 сервисам Oracle Cloud, которые могут быть использованы для выделения вычислительных и сетевых компонентов и хранилищ для Kubernetes, контейнеров и цифровых помощников при обновлении и разработке приложений.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации