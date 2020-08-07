Accenture поглотила системного интегратора PLM Systems

7 августа 2020 г., 14:35

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Компания Accenture объявила о завершении сделки по приобретению системного интегратора PLM Systems, базирующегося в Турине. Условия сделки не разглашаются. Команда PLM Systems присоединяется к итальянскому подразделению Accenture Industry X.0. Это расширит компетенции Accenture в области создания, управления и извлечения бизнес-пользы из данных о продукции в сфере проектирования, инжиниринга и производства.

В Accenture рассказали, что приобретение PLM Systems является частью общей стратегии роста, направленной на расширение необходимых и востребованных навыков и возможностей в быстрорастущих областях рынка.

Это четвертая компания, разрабатывающая решения в области цифрового производства, недавно приобретенная Accenture. Ранее к Accenture присоединились: канадская Callisto Integration, ирландская Enterprise System Partners и французская Silveo.

Среди других недавних приобретений, сделанных Accenture с целью расширения спектра услуг в области Industry X.0, можно отметить немецкую компанию ESR Labs, голландское агентство VanBerlo, американскую Nytec, занимающуюся инновациями и проектированием продуктов, а также немецких консалтеров, работающих в области дизайна, designaffairs.

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