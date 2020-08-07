 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 30-31 (1226)

26.07 - 02.08

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Accenture поглотила системного интегратора PLM Systems

7 августа 2020 г., 14:35
0 
 

Accenture поглотила системного интегратора PLM Systems

Компания Accenture объявила о завершении сделки по приобретению системного интегратора PLM Systems, базирующегося в Турине. Условия сделки не разглашаются. Команда PLM Systems присоединяется к итальянскому подразделению Accenture Industry X.0. Это расширит компетенции Accenture в области создания, управления и извлечения бизнес-пользы из данных о продукции в сфере проектирования, инжиниринга и производства.

В Accenture рассказали, что приобретение PLM Systems является частью общей стратегии роста, направленной на расширение необходимых и востребованных навыков и возможностей в быстрорастущих областях рынка.

Это четвертая компания, разрабатывающая решения в области цифрового производства, недавно приобретенная Accenture. Ранее к Accenture присоединились: канадская Callisto Integration, ирландская Enterprise System Partners и французская Silveo.

Среди других недавних приобретений, сделанных Accenture с целью расширения спектра услуг в области Industry X.0, можно отметить немецкую компанию ESR Labs, голландское агентство VanBerlo, американскую Nytec, занимающуюся инновациями и проектированием продуктов, а также немецких консалтеров, работающих в области дизайна, designaffairs.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  