Huawei представила смарт-часы Watch GT 2e

27 марта 2020 г., 16:31

0

Tweet

Компания Huawei сообщила о выпуске новой модели умных часов.



Как отмечается, для смарт-часов Watch GT 2e компания впервые представила функцию мониторинга насыщения крови кислородом (SpO2).



Новые часы обеспечивают до 2 недель автономной работы, а также поддерживают функции мониторинга частоты сердечных сокращений, напоминания об аномальном сердечном ритме, а также контроля давления и качества сна, что позволяет пользователям следить за состоянием здоровья в режиме реального времени.



Так же подчеркивается, что Huawei Watch GT 2e отличаются улучшенным дизайном по сравнению со смарт-часами предыдущего поколения.



Устройство оснащено 1,39-дюймовым высокоточным сенсорным дисплеем AMOLED с разрешением Retina. Благодаря качественному дисплею пользователи всегда могут получить доступ к информации, даже находясь на улице в солнечный летний день.



Смарт-часы Huawei Watch GT 2e отличаются спортивным дизайном, тогда как Watch GT 2 ― более классические. В отличие от традиционной формы часов, в которой циферблат отделен от ремешка, Watch GT 2e оснащены круглым циферблатом с интегрированным ремешком. В корпус из нержавеющей стали встроена заводная головка, которая гармонирует с изогнутым силуэтом часов. Huawei Watch GT 2e оснащены 1,39-дюймовым высокоточным сенсорным AMOLED-дисплеем.



Huawei Watch GT 2e поддерживают 15 профессиональных спортивных режимов, в том числе восемь активностей на свежем воздухе (бег, ходьба, альпинизм, пеший туризм, бег по пересеченной местности, велосипед, плавание в открытых водоемах, триатлон) и семь активностей в помещении (ходьба, бег, велосипед, плавание в бассейне, фристайл, эллиптический тренажер, гребля). Также они могут автоматически определять 6 профессиональных спортивных режимов для интеллектуального отслеживания результатов.



Huawei Watch GT 2e поддерживают 85 кастомизированных режимов тренировок по 6 категориям: экстремальный спорт, активный отдых и досуг, фитнес, водные виды спорта, спортивные игры с мячом (бейсбол) и зимние виды спорта. Среди активностей ― уличные танцы и паркур, скалолазание и йога, балет и бокс. Во время тренировок часы будут записывать ключевые данные о продолжительности занятий, сожженных калориях, пульсе, прогрессе в физических нагрузках, времени на восстановление и тому подобное. Смарт-часы предоставят точный план тренировок и создадут инфографику с данными, которыми можно поделиться в соцсетях в один клик.



Huawei Watch GT 2e имеют внутреннюю память для хранения до 500 mp3-аудио. Благодаря приложению Huawei Music и Bluetooth-наушникам пользователи могут наслаждаться тренировками под любимый список треков.



Благодаря датчику частоты сердечных сокращений, технологии мониторинга сердечных сокращений Huawei Truseen 3.5, технологии отслеживания уровня стресса TruRelex и технологии Trusleep 2.0 часы Huawei Watch GT 2e позволяют пользователям следить за пульсом, уровнем стресса и качеством сна в режиме реального времени. Они могут контролировать общее состояние их здоровья. Смарт-часы оповестят пользователя в случае слишком высокой или слишком низкой частоты сердечных сокращений. Huawei Watch GT 2e работают на базе фирменного чипсета Huawei Kirin A1, что обеспечивает до двух недель автономной работы.



С конца апреля умные часы Huawei Watch GT 2e появятся в Украине. Рекомендуемая цена ― 4999 грн.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации