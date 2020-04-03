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GigaCloud бесплатно предоставил ресурс для государственной веб-платформы о COVID-19

3 апреля 2020 г., 13:55
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GigaCloud бесплатно предоставил ресурс для государственной веб-платформы о COVID-19

Облачный оператор GigaCloud принял участие в проекте «Кабинета министров Украины», в рамках которого бесплатно предоставил платформу для размещения информационного ресурса.

Веб-сайт «Коронавирус в Украине» стал главным источником информации об эпидемии COVID-19 в нашей стране. Там представлены актуальные данные о числе протестированных пациентов и инфицированных коронавирусом, указано, какие ограничения на данный момент введены, что такое чрезвычайная ситуация, как передается заболевание, как защитить себя от вируса.

Кроме GigaCloud, в работе над проектом приняли участие «Министерство цифровой трансформации Украины» и веб-разработчик Web Room Development Studio.

«У заказчика было два запроса. Первый – сайт предполагал большую ежедневную посещаемость, и для предотвращения перегрузок сервера нужны были дополнительные ресурсы. Мы смогли это требование удовлетворить, поскольку облачные технологии позволяют в кратчайшие сроки наращивать или уменьшать объем потребляемых услуг. Второй запрос – заказчики искали разработчиков, которые смогли бы сделать сайт на базе существующего дизайна и разместить его на VPS. С этой задачей помог наш партнер», – говорит Артем Коханевич, генеральный директор GigaCloud.


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