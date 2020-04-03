Расходы на облачные ИТ в 2019 г. выросли за счет успешного финального квартала

3 апреля 2020 г., 14:25

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После двух кварталов непрерывного снижения, в финальной четверти 2019 г. мировые расходы конечных пользователи на продукты для облачной ИТ-инфраструктуры выросли на 12,4% «YoY», до 19,4 млрд долл., сообщает IDC. Благодаря этому в целом за прошлый год расходы на серверы, storahe-системы, Ethernet-коммутаторы для публичных и частных облаков увеличились на 2,1%, до 66,8 млрд долл. Тем не менее, общемировые расходы на ИТ-инфраструктуру снизились на 1,1%, до 134,4 млрд долл. Расходы на ИТ-инфраструктуру «non-cloud» сократились по итогам года на 4,1%, до 67,7 млрд долл.

Квартальные расходы на облачные ИТ росли во многом за счет публичного сегмента, выросшего на 14,5%, до 13,3 млрд долл. Частное облачное направление увеличилось на 8,2%, до 6,1 млрд долл. В 2019 г. расходы на публичные облака выросли на 0,1%, до 45,2 млрд долл., а частный сегмент вышел в плюс на 6,6%, до 21, 6 млрд долл.

Наиболее динамично развивалось направление систем хранения данных — в финальном квартале года расходы здесь увеличились на 15,1%, до 6,6 млрд долл. Компьютерные платформы выросли на 14,5%, до 10,8 млрд долл. Направление Ethernet-коммутаторов сократилось на 3,9%, до 2 млрд долл. По итогам года расходы на Ethernet-коммутаторы увеличились на 5,0%, до 8,2 млрд долл., а расходы на storage- и компьютерные платформы достигли 23,1 млрд долл. (+1,9% «YoY») и 35,5 млрд долл. (+1,5% «YoY») соответственно.

Прогнозируется, что вследствие пандемии коронавируса и неутешительного общеэкономического положения в 2020 г. глобальные расходы на облачную ИТ-инфраструктуру вырастут лишь на 3,6%, до 69,2 млрд долл., а направление «non-cloud» сократится на 9,2%, до 61,4 млрд долл. В целом мировые расходы на ИТ-инфраструктуру сократятся на 2,9%, до 130,6 млрд долл.

При показателе CAGR в размере 8,4% по итогам 2024 г. расходы достигнут 100,1 млрд долл. Необлачное направление сократится до 65,3 млрд долл. (CAGR −0,7%). Общие расходы на ИТ достигнут в 2024 г. 165,4 млрд долл. при среднегодовом росте в размере 4,2%.

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