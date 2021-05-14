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Гетеропереходы нанополосок графена применены в квантовом сенсоре

14 мая 2021 г., 13:45
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Гетеропереходы нанополосок графена применены в квантовом сенсоре

Международной исследовательской группе под руководством представителей Кельнского университета (Германия) впервые удалось создать сложные структуры из несколько нанолент атомарно-тонкого углерода (графена). Учёные синтезировали гетеропереходы между нанолентами и подтвердили их наличие методами спектроскопии. Далее, они смогли интегрировать гетеропереходы в электронное устройство.

Таким образом, был получен новый сенсор, продемонстрировавший высокую чувствительность к атомам и молекулам. Результаты совместной работы, в которой принимали участие исследовательские группы из Монреаля, Новосибирска, Хиросимы и Беркли, опубликованы в журнале Nature Communications.

Гетеропереходы графеновых нанолент имеют ширину всего один нанометр. Исследователи соединили несколько нанолент с гетеропереходами их короткими концами, получив более сложные гетероструктуры, которые действуют как туннельные барьеры.

Созданные гетероструктуры изучались методами фотоэмиссии с угловым разрешением, оптической спектроскопии и сканирующей туннельной микроскопии. На следующем этапе гетероструктуры были интегрированы в электронное устройство.

Электрический ток, протекающий через гетероструктуру из наноленты, регулируется квантово-механическим туннельным эффектом, ответственным за проникновение электронов сквозь существующие энергетические барьеры в атомах, даже если барьер больше, чем доступная энергия электрона.

Туннельный ток через гетероструктуру особенно чувствителен к атомам или молекулам, накапливающимся (адсорбирующихся) на её поверхности. Этот эффект используется в новом датчике, сконструированном авторами.

«Наш прототип датчика обладает прекрасными характеристиками. Среди прочего, он особенно чувствителен и может использоваться для измерения даже самых малых количеств адсорбатов», — сказал профессор доктор Александр Грюнайс (Alexander Grüneis), руководитель группы в Институте экспериментальной физики Кёльнского университета.

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