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Compass Engineering робить ставку на комплексні рішення галузевої автоматизації

14 мая 2021 г., 13:05
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Compass Engineering робить ставку на комплексні рішення галузевої автоматизації

Українська IT-компанія Compass Engineering спеціалізується на галузевих рішеннях з автоматизації діяльності. Історично ключовою ії компетенцією є проектування, побудова інженерної та ІТ-інфраструктури, створення яких передує будь-якій автоматизації. Компанія фокусується на роботі з промисловими підприємствами, державним сектором, закладами сфери гостинності та медицини, фінансовими установами, паливно-енергетичним комплексом та нерухомістю, а також логістичними компаніями.

Експертизу компанії, набуту під час реалізації комплексних проектів для замовників з різних галузей, було формалізовано в межах комплексних високотехнологічних рішень. В них Compass Engineering поєднує продукти різних світових виробників та власні розробки.

«Ми знаходимося в процесі, який дозволить розширити та трансформувати профіль діяльності компанії за рахунок набутого практичного досвіду. При цьому ми розуміємо, що наші усталені ключові компетенції в побудові інженерної та ІТ-інфраструктури не втрачають актуальності», – пояснює Віталій Роздобутько, СЕО Compass Engineering.

Відтепер компанія буде розвивати наступні напрями діяльності: галузева автоматизація; інженерна інфраструктура; системи фізичної безпеки; центри обробки даних; базова ІТ-інфраструктура; виробництво електротехнічного обладнання.

Compass Engineering розглядає ІТ-інфраструктуру підприємства як цілісну екосистему. У своїх проектах компанія проводить дослідження методом 360° та пов’язує стратегічні цілі замовників з рішеннями, необхідними для їх досягнення. Це дозволяє клієнтам досягати більшої продуктивності працівників та сталої конкурентоздатності бізнесу.

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