Amazon лидирует на мировом рынке дверных видеозвонков

14 мая 2021 г., 14:25

Мировой рынок дверных видеозвонков стремительно развивается. На фоне глобальной пандемии многие потребители вынужденно проводили гораздо больше времени в своих жилищах, что повлекло за собой заметно высокий интерес к различным решениям концепции умного дома. По подсчетам Strategy Analytics, глобальные поставки рассматриваемых устройств в 2020 г. вплотную приблизились к отметке в 8 млн устройств.

Пятерку ведущих игроков рынка сформировали Ring, SkyBell, Google’s Nest, Vivint и Remo+. Совместно эти компании отгрузили свыше 3 млн видеозвонков, или же 40% от общего объема. Распространившись годовым тиражом в размере свыше 1,4 млн устройств, Amazon Ring сумел усилить лидирующие позиции. В активе SkyBell и Nest — 800 тыс. и 450 тыс. отгруженных звонков соответственно. Во втором эшелоне достойную позитивную динамику сумели показать ADT, Arlo, Zmodo, August и Anker’s Eufy.

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