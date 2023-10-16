Gartner: до 2026 року понад 80% підприємств використовуватимуть API-інтерфейси генеративного АІ

16 октября 2023 г., 15:45

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За даними Gartner до 2026 року понад 80% підприємств будуть використовувати прикладні програмні інтерфейси або моделі генеративного штучного інтелекту і/або розгортати додатки з підтримкою GenAI у виробничих середовищах У цьому році показник складав менш ніж 5%.

"Генеративний AI став головним пріоритетом для керівників вищої ланки та сприяє величезним інноваціям в нових інструментах, що виходять за рамки базових моделей, - наголосив Арун Чандрасекаран (Arun Chandrasekaran), почесний віце-президент-аналітик Gartner. - Попит на генеративний AI зростає в багатьох галузях, таких як охорона здоров'я, юриспруденція, фінансові послуги та державний сектор".

У звіті Gartner Hype Cycle for Generative AI 2023 визначено ключові технології, які все частіше впроваджуються в різні корпоративні додатки. Зокрема, три інновації, які, за прогнозами, матимуть величезний вплив на організації протягом десяти років, включають додатки з підтримкою GenAI, фундаментальні моделі та управління довірою, ризиками та безпекою AI (AI trust, risk, security management - AI TRiSM).

Додатки з підтримкою GenAI використовують цю технологію для покращення користувацького досвіду (UX) і розширення завдань, щоб прискорити і полегшити досягнення бажаних користувачем результатів. З розвитком того, як додатки стануть підтримувати GenAI, технологія буде проникати в широкий спектр навичок робочої сили.

"Найпоширенішим шаблоном для вбудованих можливостей GenAI сьогодні є перетворення text-to-X, що демократизує доступ працівників до того, що раніше було спеціалізованими завданнями, за допомогою швидкого проектування з використанням природної мови, - відмітив Чандрасекаран. - Однак ці додатки все ще стикаються з такими перешкодами, як галюцинації та неточності, які можуть обмежити їхній широкий вплив та впровадження".

"Фундаментальні моделі є важливим кроком вперед для АІ завдяки їх масовому попередньому навчанню та широкому застосуванню, - продовжує Чандрасекаран. - Фундаментальні моделі сприятимуть цифровій трансформації на підприємстві, підвищуючи продуктивність праці, автоматизуючи і покращуючи клієнтський досвід, а також дозволяючи економічно ефективно створювати нові продукти і послуги".

Фундаментальні моделі знаходяться на піку завищених очікувань під час циклу хайпу. Gartner прогнозує, що до 2027 року фундаментальні моделі будуть лежати в основі 60% випадків використання обробки природної мови (NLP), що є значним зростанням у порівнянні з менш ніж 5% у 2021 році.

AI TRiSM буде забезпечувати управління моделями штучного інтелекту, довіру, справедливість, надійність, стійкість, ефективність і захист даних. AI TRiSM включає рішення та методики для інтерпретації та пояснення моделей, виявлення аномалій даних та контенту, захисту даних АІ, операцій з моделями та стійкості до ворожих атак.

"Організації, які не керують ризиками, пов'язаними зі штучним інтелектом, в геометричній прогресії схильні до несприятливих наслідків, таких як невдачі та порушення в проєктах. Неточні, неетичні або ненавмисні результати АІ, помилки в процесах і втручання з боку зловмисників можуть призвести до збоїв у системі безпеки, фінансових і репутаційних втрат або відповідальності, а також соціальної шкоди", - зазнає Чандрасекаран.

AI TRiSM є важливою основою для впровадження відповідального АІ і, як очікується, досягне масового впровадження протягом двох-п'яти років. До 2026 року організації, які впровадять прозорість, довіру і безпеку АІ, побачать, що їхні моделі АІ покращаться на 50% з точки зору впровадження, досягнення бізнес-цілей і сприйняття користувачами.

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