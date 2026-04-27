В Міноборони створено понад 2000 посад щодо впровадження цифрових рішеннь

27 апреля 2026 г., 8:15

Сучасна війна – це не лише про зброю, а й про технології та швидкість ухвалення рішень.

У Силах оборони формується структура цифрової трансформації – мережа фахівців, які впроваджують та розвивають цифрові рішення у війську. Міноборони повідомило, що понад 2000 посад у різних органах управління створені для того, щоб необхідні інструменти оперативно з’являлися на місцях і без затримок масштабувалися там, де вони дають результат. Щоб долучитись, необхідно заповнити форму на сайті проєкту.

У застосунку Армія+ відкрито новий навчальний курс, присвячений цифровій трансформації в Силах оборони. Він пояснює, як запускаються і працюють цифрові зміни, – від рівня батальйону до Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ.

Курс є базовим і розрахований на військових та фахівців, які долучаються або планують долучитися до структури цифрової трансформації. Навчання допомагає зрозуміти, як влаштована структура у війську, які ролі в ній існують і як цифрові рішення проходять шлях від ідеї до сервісу, що реально працює.

Програма курсу містить дев’ять уроків і охоплює повний цикл роботи з цифровими рішеннями. Учасники дізнаються, як визначати потреби підрозділу, працювати з даними, орієнтуватися в наявних системах та запускати нові рішення. Окрема увага приділяється впровадженню змін і їх закріпленню в роботі підрозділів.

