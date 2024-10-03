Ajax Systems відкрила лабораторію електроніки на базі Національного авіаційного університету

3 октября 2024 г., 14:35

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Український виробник систем безпеки Ajax Systems відкрив лабораторію електроніки на базі Національного авіаційного університету (НАУ). Простір призначений для практичного навчання студентів, а також розробки інноваційних рішень у сфері електроніки. Проєкт є частиною освітньої ініціативи Ajax Next, створеної сприяти розвитку інженерного майбутнього України.

Лабораторія розташована на факультеті аеронавігації, електроніки та телекомунікацій (ФАЕТ) і розрахована на 20 робочих місць. У повністю оновленому просторі міститься все необхідне обладнання для реалізації новітніх ідей: комп'ютерна техніка, мікроконтролери, елементна база, оптичні прилади, 3D-принтери тощо. Завдяки цьому студенти зможуть розробляти власні проєкти, студентські та наукові роботи.

У межах партнерства Ajax Systems із НАУ проводитимуть спеціалізовані освітні програми: стартап-інкубатори, хакатони та майстер-класи від галузевих експертів. Ці ініціативи будуть доступні для студентів спеціальностей, пов’язаних з електронікою, телекомунікаціями, авіонікою та інтернетом речей (IoT). Першу програму стажування на базі НАУ компанія проведе у листопаді, за напрямом QA Device.

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