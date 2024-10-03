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Ajax Systems відкрила лабораторію електроніки на базі Національного авіаційного університету

3 октября 2024 г., 14:35
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Ajax Systems відкрила лабораторію електроніки на базі Національного авіаційного університету

Український виробник систем безпеки Ajax Systems відкрив лабораторію електроніки на базі Національного авіаційного університету (НАУ). Простір призначений для практичного навчання студентів, а також розробки інноваційних рішень у сфері електроніки. Проєкт є частиною освітньої ініціативи Ajax Next, створеної сприяти розвитку інженерного майбутнього України.

Лабораторія розташована на факультеті аеронавігації, електроніки та телекомунікацій (ФАЕТ) і розрахована на 20 робочих місць. У повністю оновленому просторі міститься все необхідне обладнання для реалізації новітніх ідей: комп'ютерна техніка, мікроконтролери, елементна база, оптичні прилади, 3D-принтери тощо. Завдяки цьому студенти зможуть розробляти власні проєкти, студентські та наукові роботи.

У межах партнерства Ajax Systems із НАУ проводитимуть спеціалізовані освітні програми: стартап-інкубатори, хакатони та майстер-класи від галузевих експертів. Ці ініціативи будуть доступні для студентів спеціальностей, пов’язаних з електронікою, телекомунікаціями, авіонікою та інтернетом речей (IoT). Першу програму стажування на базі НАУ компанія проведе у листопаді, за напрямом QA Device.

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