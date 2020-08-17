FSP начинает продвижение корпусов под собственным брендом

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Украинский офис FSP Group провел онлайн пресс-брифинг, посвященный началу продаж на локальном рынке компьютерных корпусов под собственным брендом.

Выступивший на мероприятии Олег Рыжих, региональный представитель FSP Group в Украине, сообщил, что наша страна стала первой на территории стран СНГ, где производитель решил выйти в сегмент компьютерных корпусов под собственным брендом.

Олег Рыжих: "Линейка компьютерных корпусов под брендом FSP охватывает все типы решений, начиная с базовых устройств, нацеливаемых на создание ПК малых форм-факторов Micro ATX и Mini ITX, и заканчивая флагманской серией T-WINGS"

«В настоящее время линейка компьютерных корпусов под брендом FSP охватывает все типы решений, начиная с базовых устройств, нацеливаемых на создание ПК малых форм-факторов Micro ATX и Mini ITX, и заканчивая флагманской серией T-WINGS, ориентированной на поклонников экстремального разгона», - заявил Олег Рыжих. Он также остановился на особенностях четырех серий корпусов FSP.

Семейство базовых устройств CMT1хх в настоящее время включает три модели: CMT110, CMT120 и CMT130. Они выполнены в строгом дизайне черного цвета и позволяют собрать настольные компьютеры форм-фактора ATX Mid Tower. При их изготовлении применяется сталь, а в отдельных модификациях боковые панели выполнены из прозрачного акрилового пластика. Потенциальным покупателям предоставляется выбор моделей с возможностью установки до двух оптических накопителей, либо вовсе без них. В этих решениях доступно от двух до трех отсеков для 3,5-дюймовых жестких дисков, а также одно либо два посадочных места под 2,5-дюймовые SSD. Корпуса располагают до семи слотов расширения для установки плат PCI-E.

По размеру поддерживаемых видеокарт корпуса делятся на три группы: с максимальной длиной до 315 мм, 340мм и 350 мм, а высота процессорных кулеров может достигать 150 либо 160 мм. Встроенная система охлаждения базовых корпусов предлагает выбор предварительной установки 120-миллиметровой крыльчатки в задней части, при общем числе посадочных мест под вентиляторы до 6 шт, возможна и поддержка водяной СО.

Выводимый на переднюю панель набор портов включает до двух разъемов USB 2.0 или USB 3.0, а также аудио-выход 3,5 мм.

Самой компактной в линейке базовых корпусов является серия CST110, которая относится к форм-фактору SFX Small Tower Case и оснащается блоком питания SFX. В этих корпусах можно разместить ПК Micro-ATX или Mini-ITX. Здесь допускается установка видеокарт длиной до 195 мм, а высота процессорного кулера не должна превышать 120 мм. При этом число слотов для карт расширения PCI-E составляет 4.

Среди особенностей серии стоит отметить опциональный считыватель SD-карт памяти.

Более продвинутые корпуса семейства CMT2хх охватывают модели с возможностью установки кулеров с LED-подсветкой либо световым оформлением передней стенки. В этой линейке наряду с черными корпусами доступен и вариант белого дизайна.

Собираемые в таких корпусах высокопродуктивные конфигурации могут включать видеокарты длиной 325 мм или 373 мм, а высота процессорного кулера не должна превышать 170 мм либо 179 мм.

Конструкция входящих в это семейство корпусов включает сетчатые фронтальные панели и прозрачные боковые стенки, позволяющие наблюдать работу системы. Управление LED-подсветкой кулеров совместимо с ведущими специализированными пакетами, такими как ASRock Polychrome Sync, Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync.

Система охлаждения корпусов данной линейки позволяет использовать один 240-миллиметровый вентилятор либо два 280-миллиметровых.

Корпуса премиального класса от FSP предлагаются в семействах CMT3хх и CMT5хх. Они позиционируются, как игровые, так как кроме установки высокопроизводительного оснащения они комплектуются разнообразными RGB-подсветками: будь-то кулеры или светящиеся вставки. Корпуса данного класса предлагают варианты установки стеклянных панелей, как боковых, так и фронтальных. А дополнительные фильтры для пыли позволяют держать в чистоте систему. Стоит отметить, что для удобства обслуживания фильтры выполнены съемными, на магнитных креплениях.

В этой категории корпусов допускается использование самых мощных графических карт длиной до 423 мм.

А в заключение выступающий познакомил с топовым корпусом линейки серии CMT710, известного также под названием T-WINGS. Оно выбрано неслучайно, так как его дизайн повторяет распростертые крылья. Ключевой особенностью этой модели является возможность размещения двух систем в одном корпусе, чему способствует его отрытая конструкция с большими вентиляционными щелями. Она включает прочный алюминиевый каркас, а также 4 мм панели из закаленного стекла. В корпус можно установить материнские платы EATX для создания экстремальных игровых систем или рабочих станций. Вторая же размещаемая в этом корпусе платформа с меньшим тепловым пакетом может быть задействована, например, для организации потокового вещания или под медиа-сервер. При этом предусмотрена возможность использования двойных камер для сдвоенной системы водяного охлаждения. Имеется и специальный кабельный отсек для аккуратной укладки кабеля.

Кроме портов USB 3.0 на переднюю панель T-WINGS выведены и разъемы USB-C.

Поскольку это решение нацеливается на любителей игр, в нем реализовано и такое непременное их требованием, как RGB-подсветка. Она встроена в стеклянную панель, которая разделяет две части корпуса. Управление подсветкой ARGB выполняется с помощью приложений для популярных материнских плат.

Подводя итоги, Олег Рыжих заявил, что компания уверена в успехе на новом для себя направлении компьютерных корпусов. Устройства уже начали поступать на оптовые склады дистрибьюторов и уже доступны для партнеров и клиентов компании. Планируется, что в ближайшее время спектр доступных в нашей стране корпусов FSP расширится.

T-WINGS

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