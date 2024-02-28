Framework Laptop 13 пропонується у варіанті за $499

28 февраля 2024 г., 14:35

Компанія Framework оголосила про доступність свого модульного портативного комп'ютера Laptop 13 DIY Edition вартістю до $500. Він базується на чотириядерному процесорі Intel Core i7-1165G7, при цьому не оснащується модулем Wi-Fi, оперативною пам'яттю і вбудованим накопичувачем.

Для тих, хто хотів би заощадити на цих компонентах, виробник пропонує відновлені модулі ОЗП DDR4 і накопичувачі у версії B-stock приблизно за половину їхньої ціни. Крім того, такий ноутбук комплектується відновленими дисплеями, які використовувалися у вперше випущених компанією пристроях. Варто мати на увазі, що вони мають глянцевий екран. Якщо ж він не влаштовує, а хотілося б новий матовий, такий варіант доступний у конфігурації A-stock. Але її ціна зростає до $679.

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