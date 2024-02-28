Хмарна SAP BTP допомагає Fozzy Group вдосконалити взаємодію зі співробітниками

28 февраля 2024 г., 13:35

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Fozzy Group, одна з найбільших торгово-промислових груп України, завершила перший етап впровадження SAP Business Technology Platform (BTP). За допомогою SAP BTP працівники компанії отримали онлайн-доступ до своїх розрахункових листів (зокрема до суми нарахованих виплат за місяць, утриманих податків тощо) і тепер можуть самостійно в будь-який час переглядати помісячний розрахунок заробітної плати. Проєкт виконала IT-компанія TemaBit Fozzy Group усього за один місяць. Партнером із впровадження SAP BTP виступила компанія Eigenmethod.

«Fozzy Group продовжує цифрову трансформацію низки бізнес-процесів, у тому числі HR-напрямку. Компанія активно розвиває та вдосконалює наявні системи. Раніше співробітники отримували розрахункові листи у паперовому вигляді, на підготовку яких витрачалося багато часу та ресурсів. Завдяки технологіям SAP BTP цей процес став автоматизованим. Усю необхідну інформацію працівники можуть отримати самостійно та швидко у мобільному застосунку або у вебверсії», – зазначила Оксана Стеценко, заступник директора з персоналу мережі «Сільпо».

Fozzy Group обрала інтерфейс Fiori від SAP, який забезпечує адаптивність до будь-якого пристрою, інтуїтивно зрозумілу навігацію та ефективну роботу із сервісом. При зручному та швидкому користуванні доступ до конфіденційної інформації має також і високий рівень захисту, який під час тестування гідно оцінили фахівці з кібербезпеки Fozzy Group.

«Хоча ці технології нові для нас, їхнє впровадження зайняло мало часу та ресурсів. Ми використали стандартні об’єкти від SAP та створили необхідну архітектуру, витративши небагато коштів, зламавши при цьому стереотип, що SAP – це дорого. За найвищого рівня безпеки співробітники отримали ідеальний досвід користування сервісом. Це і є перевага BTP-сервісу», – додав Юрій Єрошкін, лідер «Центру компетенцій SAP розробки» у TemaBit.

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