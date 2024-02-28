«Київстар» та «Повернись живим» зібрали 180 млн грн на обладнання для розмінування

28 февраля 2024 г., 15:35

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Спільний благодійний проєкт «Нам тут жити» задля пришвидшення розмінування від «Київстар» і фонду «Повернись живим» успішно завершено. У рамках ініціативи захисникам 146 інженерно-саперних груп ЗСУ передано комплекти необхідної техніки, автівки та набори сучасного обладнання для знешкодження мін та боєприпасів.

Кожна група саперів отримала новий пікап, квадрокоптер, планшет, радіостанції, персональні та групові набори для розмінування, металошукач, підривну машинку із зарядним пристроєм і підсумком тощо. Між групами військових частин розподілили 42 модульні вибухозахисні костюми «Яровит».

Фандрейзингова кампанія на забезпечення транспортом та обладнанням для розмінування тривала з травня 2023 року. Загалом завдяки внескам небайдужих українців, іноземних партнерів, абонентів і співробітників мобільного оператора, представників бізнесу та культури, акумульовано близько 180 млн грн. «Київстар» перерахував на збір понад 61 млн грн, з яких прямий благодійний внесок компанії – 31,5 млн грн і понад 29 млн грн пожертв від абонентів, майже 700 тис. грн – внески співробітників мобільного оператора.

«Підрозділи ЗСУ розміновують як деокуповані Харківщину та Київщину, так і райони Херсонщини, Донеччини, Запоріжжя, де тривають бойові дії. Ми почали передавати інженерно-саперним групам потужні надійні авто й обладнання за проєктом «Нам тут жити» влітку торік. Це вже суттєво підсилило саперів у виконанні завдань із розмінування та інженерної розвідки й врятувало не одне життя», – говорить Тарас Чмут, директор фонду «Повернись живим».

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