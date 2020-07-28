Пользовательский интерфейс Alexa станет более удобным

28 июля 2020 г., 16:25

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Вслед за выпуском на прошлой неделе множества новых инструментов для разработки навыков Alexa, Amazon в этот понедельник представила обновлённую версию мобильного приложения Alexa для потребителей. Внесённые в эту версию модификации призваны сделать работу с голосовым ассистентом более персонализированной. Так, в частности, убраны с домашнего экрана предложения сторонних навыков – исследования показали, что они используются крайне редко.



В изменённой компоновке домашнего экрана крупная кнопка для активации Alexa переместилась наверх. Освободившееся место на навигационной линейке заняли кнопки мультимедиа и коммуникаций.



Выводимые на основной экран предложения основаны на анализе использования приложения, они могут быть связаны с музыкой или аудиокнигой, которую недавно слушал пользователь, с составленным им списком покупок и т.д. Интерфейс может отображать элементы управления часто используемыми или активными сейчас функциями, например, регулятор громкости для устройств Echo, включая беспроводные наушники Echo Buds – ключевой компонент для реализации недавно анонсированных возможностей контроля мобильных приложений с помощью Alexa.



Продвинутые функции цифрового ассистента, такие как напоминания, навыки, игры и настройки, в обновлённом интерфейсе скрыты за кнопкой More.



Новые пользователи получат от Alexa больше подсказок о том, что можно делать с этим приложением: от воспроизведения песен из Amazon Music до управления Alexa Shopping List.



Это обновление демонстрирует изменившийся подход Amazon к позиционированию данного приложения. Компания смирилась с тем, что оно на стало центром каждодневной активности пользователей, она убрала с панели Alexa дату и прогноз погоды и сосредоточилась на том, чтобы облегчить использование ассистента по его непосредственному назначению, например, сделать удобнее доступ к истории последних действий.



Amazon сообщила, что рассчитывает в течение месяца обновить приложение Alexa на устройствах iOS, Android и Fire OS во всём мире. Все мобильные пользователи смогут перейти на него до конца августа.

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