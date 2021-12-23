Fortinet: кибербезопасность в эпоху Covid-19 – акцент на тотальной осведомленности сотрудников

23 декабря 2021 г., 16:05

0

Tweet

В условиях пандемии Covid-19 предприятия самых разных масштабов были вынуждены организовывать работу значительной части сотрудников из дома. По сути это означает расширение корпоративной сети до домашних офисов с необходимостью предоставить каждому сотруднику такой же уровень безопасности, какой у них был при работе в офисе.

К тому же, в случае дистанционной работы высока вероятность того, что устройствами, имеющими доступ к корпоративной сети, будут также пользоваться другие люди, например, дети, которые станут использовать их для игр или общения в социальных сетях. Это оставляет пробелы в домашних сетях, которые и так более подвержены атакам.

Кибербезопасность – это гораздо больше, чем просто технология. Когда речь идет о защите вашей сети, нельзя забывать о человеческом факторе. Он имеет для кибербезопасности решающее значение. Ваша сеть должна быть защищена, но люди в вашей организации должны пройти надлежащую подготовку по вопросам безопасности, чтобы вашу сеть можно было назвать действительно безопасной. Организации должны понимать, что если у них, например, работает 3000 сотрудников, то это 3000 потенциальных пробелов в их сети.

В Fortinet наблюдают высокий спрос на обучение, ориентированное на конечного пользователя. Речь не только об ИТ-отделе, а скорее о людях, которые работают в организации в целом. Им требуется обучение по вопросам безопасности и положительное подкрепление, чтобы осведомленность о киберпространстве стала частью корпоративной культуры. Есть несколько отличных решений, которые охватывают основную информацию о фишинговых атаках и программах-вымогателях, которую нужно знать вашим сотрудникам. Некоторые из них, как например те, что предлагает Fortinet, полностью бесплатны для организаций.

Модель работы из дома или гибридной работы помогает увеличить количество сотрудников, но в отрасли все еще недостаточно людей, чтобы восполнить пробел в навыках кибербезопасности.

Наряду с техническими навыками, как никогда важны навыки общения и сотрудничества. В прошлом году организации из многих секторов и стран были вынуждены работать на 100% удаленно, без творческой среды, которую естественным образом создает сеанс мозгового штурма лицом к лицу. Если человек обладает этими soft skills, у него гораздо больше шансов на успех.

Независимо от возможности нанимать сотрудников по всему миру, отрасль кибербезопасности по-прежнему нуждается в гораздо большем количестве профессионалов, чтобы преодолеть разрыв в 3,12 млн. необходимых сотрудников в области кибербезопасности, о котором говорится в исследовании (ISC) 2020 Cybersecurity Workforce Study. Учебный институт Fortinet NSE и инициатива TAA помогают клиентам и партнерам компании набирать квалифицированных специалистов с помощью различных обучающих программ.

Атаки становятся все более изощренными и частыми. В отчете Fortinet 2021 Global Threat Landscape Report говорится о 10,7-кратном росте числа программ-вымогателей за последние 12 месяцев. Эти угрозы стали не только более распространенными, но и более разрушительными.

Самое главное, что должны осознать сотрудники, работающие дома, – это то, что они являются продолжением сети своей компании. А если вы – часть сети, вы также можете стать потенциальной точкой входа для злоумышленников. Хорошая политика паролей так же важна дома, как и в офисе. Также, как и обеспечение безопасности рабочего места. Это означает, что вы не должны позволять другим членам семьи пользоваться вашими рабочими устройствами и не должны оставлять конфиденциальную информацию на виду у других.

Организациям также необходимо активно инвестировать в услуги по обучению основам безопасности и распространить их на всех сотрудников, но особенно на тех, кто работает дома. Сотрудники должны понимать, как выглядят атаки, какие формы они могут принимать, насколько сложными они стали, каковы последствия атаки и что следует делать, если человек подозревает, что стал объектом атаки. Люди, работающие на дому, также должны убедиться, что их семьи имеют базовое представление о кибербезопасности.

Захист від DDoS-атак тепер можливий за передплатою