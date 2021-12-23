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Karcher представила в Украине серию "умных" мини-моек

23 декабря 2021 г., 15:28
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Karcher представила в Украине серию

По сообщению Karcher, в начале 2022 г в Украину поступит первая серия мини-моек высокого давления Smart Control с возможностью подключения к собственному мобильному приложению. Home&Garden помогает настроить устройство, дает советы экспертов о текущих задачах очистки и фиксирует успех с помощью фотографий.

Во флагманских моделях, как K5 Smart Control и K7 Premium Smart Control, Bluetooth обеспечивает бесперебойное соединение мойки с приложением, предоставляющим пользователю новые функции. Например, после выбора объекта для чистки приложение автоматически выберет соответствующую программу очистки, учитывая имеющиеся аксессуары.

Karcher представила в Украине серию


Постоянная синхронизация устройства с приложением позволяет контролировать все важные параметры. Встроенный датчик измеряет и сохраняет данные о работе по разным параметрам: например, количество и температура потребляемой воды, средняя продолжительность использования. Это позволяет в будущем быстро выполнять аналогичные задания, не тратя время на настройку мойки.

После регистрации в приложении пользователь получает полезные советы по настройке и начальному запуску недавно приобретенного устройства Power Control или Smart Control.

Если пользователь нуждается в помощи, в приложении есть раздел с самыми распространенными вопросами.

Karcher представила в Украине серию

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