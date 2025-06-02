«Фонд підтримки енергетики України» отримав від Фінляндії понад 619 тонн допомоги

2 июня 2025 г., 10:25

Заступники міністра енергетики України Олександр Павліченко та Роман Андарак провели зустріч з представниками фінського бізнесу.



Обговорили актуальні питання співпраці в енергетиці, зокрема у напрямках розподіленої генерації та енергоефективності.



Фінляндія підтримує українську енергетику з перших днів повномасштабного вторгнення. Із березня 2022 року Фонд підтримки енергетики отримав 66 партій гуманітарної допомоги загальним обсягом понад 619 тонн. Це силові трансформатори, мобільні газові котли, генератори, електродвигуни та критично важливі запасні частини для обладнання.



“Така допомога дуже важлива для підтримки енергетичної системи України під безпрецедентним тиском ворожих атак. Дякуємо Фінляндії та фінському народові за партнерство і допомогу”,— зазначив Олександр Павліченко.



Українські енергетичні компанії мають значний потенціал для співпраці із фінськими партнерами. Зокрема, у галузях розподіленої генерації та енергоефективності.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD