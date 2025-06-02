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IDC підвищує прогнози щодо продажів ПК та планшетів попри невизначеність щодо мит

2 июня 2025 г., 11:45
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Після досягнення високих результатів у першому кварталі 2025 року IDC підвищує свій традиційний прогноз щодо продажів ПК на весь рік. І це незважаючи на значний вплив мит США на настрої торговельних партнерів. Зараз очікується, що світовий обсяг продажів ПК досягне 274 мільйонів у 2025 році, що на 4,1% більше, ніж у попередньому році. 

IDC прогнозує невелике скорочення у наступному році, частково через стабілізацію обсягів після переходу на Windows 11 та більш складне порівняння з огляду на сильніший ринок у 2025 році.

«90-денна пауза та звільнення від мит на персональні комп'ютери в поєднанні з певною невизначеністю щодо того, що відбудеться після 90-денної паузи, спонукають виробників ПК скористатися моментом і поставити в США більший, ніж очікувалося, обсяг продукції», - зазначив Жан Філіп Бушар (Jean Philippe Bouchard), віцепрезидент з досліджень IDC Worldwide PC Trackers. - Однак очікування погіршення макроекономічних умов у всьому світі та в США, що характеризуються тиском на зростання цін і погіршенням споживчих настроїв, вплинуть на ринок ПК у другій половині 2025 року. Тим не менш, IDC очікує, що комерційний попит на ПК у 2025 році буде здоровим, оскільки міграція на Windows 11 продовжується стабільно».

«Незважаючи на бюджетні обмеження організацій, традиційний ринок ПК в регіоні EMEA буде зростати протягом другого кварталу 2025 року і далі, що буде зумовлено закінченням підтримки Windows 10 і циклами оновлення в епоху COVID, - наголосив Маліні Пол (Malini Paul), старший менеджер з досліджень Devices Research у IDC. - Хоча підприємства і державний сектор були лідерами раннього попиту, прискорення оновлення з боку малих і середніх підприємств стане справжнім переломним моментом у другій половині року».

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