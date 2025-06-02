Anthropic досягає 3 млрд дол. річного доходу завдяки попиту бізнесу на АІ

2 июня 2025 г., 9:35

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Reuters пише, що розробник штучного інтелекту Anthropic отримує близько 3 мільярдів доларів річного доходу, згідно з двома джерелами агентства. І це є раннім підтвердженням використання генеративного штучного інтелекту в діловому світі.



Цей рубіж, який прогнозує поточний обсяг продажів компанії протягом року, є значним стрибком порівняно з груднем 2024 року, коли показник становив майже 1 мільярд доларів, зазначають джерела.



Хоча споживачі охоче прийняли ChatGPT від конкурента OpenAI, ряд підприємств обмежили його впровадження експериментами, незважаючи на інтерес до штучного інтелекту на рівні правління. Зростання доходів Anthropic, в основному за рахунок продажу моделей штучного інтелекту як послуги іншим компаніям, є показником збільшення попиту в бізнесі.



Ключовим фактором є генерація коду. Стартап із Сан-Франциско, підтриманий Alphabet, материнською компанією Google, та Amazon.com, відомий своїм штучним інтелектом, який чудово справляється з завданнями програмування. Продукти в так званому просторі codegen за останні місяці зазнали значного зростання та поширення, часто використовуючи моделі Anthropic.



Цей попит виділяє Anthropic серед постачальників програмного забезпечення як послуги. Зростання доходів за один квартал робить Anthropic найшвидше зростаючою компанією SaaS.



«Ми проаналізували IPO понад 200 публічних компаній-розробників програмного забезпечення, і такого темпу зростання ще ніколи не було», — сказав генеральний партнер Meritech Алекс Клейтон (Alex Clayton), який не є інвестором Anthropic і не має внутрішньої інформації про її продажі. Він застеріг, що ці порівняння не є повністю точними, оскільки Anthropic також має доходи від споживачів через підписки на її чат-бот Claude.



Проте, на відміну від Anthropic, публічній SaaS-компанії Snowflake знадобилося шість кварталів, щоб перейти від 1 млрд до 2 млрд доларів такого доходу, сказав Клейтон.



Конкурент Anthropic, компанія OpenAI, прогнозує, що до кінця 2025 року її загальний дохід перевищить 12 мільярдів доларів, порівняно з 3,7 мільярдами доларів минулого року, повідомили джерела Reuters.



Два конкуренти, здається, встановлюють свої власні правила гри. Хоча обидві компанії пропонують продукти для підприємств і споживачів, OpenAI стає компанією, орієнтованою на споживачів, і більша частина її доходу походить від передплати на її чат-бот ChatGPT, сказала фінансовий директор OpenAI Сара Фріар (Sarah Friar) в інтерв'ю Bloomberg наприкінці минулого року.



OpenAI не повідомляла про доходи від компаній-клієнтів, але в травні заявила, що кількість платних корпоративних підписників ChatGPT зросла до 3 мільйонів з 2 мільйонів у лютому, і що T-Mobile та Morgan Stanley є серед її корпоративних клієнтів.



У споживчій гонці Claude від Anthropic отримав менше поширення, ніж OpenAI. За даними веб-аналітичної компанії Similarweb, трафік Claude, який є показником інтересу споживачів, у квітні становив приблизно 2% від трафіку ChatGPT.



Anthropic, заснована в 2021 році командою, яка покинула OpenAI через розбіжності в баченні. На початку цього року компанія завершила збір коштів у розмірі 3,5 мільярда доларів, що дозволило її оцінити в 61,4 мільярда доларів. OpenAI наразі має капіталізацію в 300 млрд дол.

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