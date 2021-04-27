Флагманские TWS-наушники OPPO Enco X обойдутся в 4444 грн

27 апреля 2021 г., 15:35

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«OPPO AED Украина» презентовала флагманские TWS-наушники OPPO Enco X, созданные в сотрудничестве с датским производителем динамиков Dynaudio.

В ходе онлайновой презентации этого устройства были объявлены планы компании «OPPO AED Украина» на текущий год по расширению представленности ее решений в IoT-сегменте. Было заявлено, что сейчас она входит в топ-5 брендов по результатам продаж TWS-наушников в нашей стране.

«В 2021 г IoT-команда «ОРРО AED Украина» сосредоточится на беспроводных наушниках и других носимых устройствах. В этом году мы предложим больше новых моделей TWS-наушников в разных ценовых категориях, например OPPO Enco Air, Enco Buds и Enco Free2. Некоторые из них не будут заменой существующей модели, а дополнят линейку благодаря иному форм-фактору. Таким образом мы стремимся удовлетворить разноюразные потребности клиентов», — отметил Ладо Гегечкори, национальный тренер «OPPO AED Украина».

Модель OPPO Enco X оснащена фирменной звуковой системой DBEE 3.0 и беспроводной трансмиссией LHDC, что призвано обеспечить высочайшее качество аудио на уровне класса Hi-Fi.

Напомним, что в 2007 году OPPO представила свою первую технологию DBEE 1.0 Dynamic Audio. Сейчас она усовершенствована до версии DBEE 3.0. В аудио-системе наушников OPPO Enco X используется коаксиальная конструкция с двумя драйверами. Передний магнитно-сбалансированный мембранный драйвер выделен под высокие частоты, а трехслойный композитный динамический драйвер, расположенный сзади, отвечает за средне-низкие частоты. Сочетание параллельных двойных динамиков, которые поддерживаются беспроводной передачей LHDC с низкой задержкой, позволяет наслаждаться непрерывным, четким, сбалансированным звуком с естественной глубиной.

В OPPO Enco X реализовано гибридное активное шумоподавление. Для этого используется двухъядерный чип, который отвечает за как за фильтрацию шума, так и за качество Bluetooth соединения. Пользователям доступны четыре настройки: «Максимальное шумоподавление» для поездок в транспорте или прогулок в общественных местах, «Приглушение шума» для улучшения звука в кафе или офисе, «Режим прозрачности» (Transparency mode), который позволяет понимать, что происходит вокруг, не снимая наушников, и, наконец, можно просто выключить шумоподавление.

Наушники OPPO Enco X оснащены тремя микрофонами для работы алгоритма подавления шумом, включая встроенный микрофон непосредственно в части, размещаемой в ухе, и сдвоенный микрофоном вне слухового канала. Это позволяет распознавать шум ветра и устранять посторонние звуки во время звонков.

Заявлено, что новинка обеспечивает до 25 часов воспроизведения музыки или 15 часов разговоров подряд в случае использования с зарядного футляра. А и без него OPPO Enco X позволяют в течение 5,5 часов воспроизводить музыку или разговаривать 3,5 часа. В режиме максимального шумоподавления наушники могут работать до 4 часов без зарядного футляра или 20 часов с ним.

Функции сенсорного управления наушниками OPPO Enco X включают команды переключения на следующую песню или изменение режима шумоподавления:

Double-tap control (Управление двойным нажатием): сдвоенное косание любого динамика позволяет перейти к следующей песне, ответить на звонок или завершить разговор;

Slide control (Управление скользящим движением): движение пальцем вверх или вниз по обе стороны наушников дает возможность отрегулировать громкость;

Press-and-hold control (Управление нажатием и удержанием): нажатие и удерживание любой стороны наушников в течение секунды вызывает переключение между двумя выбранными режимами уменьшения шума (по умолчанию это режим прозрачности и режим максимального шумоподавления);

Three-tap control (Управление тремя нажатиями): этот элемент управления может активировать Google Voice Assistant, Apple Siri и Amazon Alexa.

OPPO Enco X будут представлены в Украине в белом и черном цветах на сайтах и в магазинах партнеров ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, Rozetka и др. С 27 апреля по 16 мая 2021 года OPPO Enco X можно приобрести по промоцене, приуроченной к старту продаж: за 4444 грн вместо 4999 грн.

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