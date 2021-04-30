Mi Smart Band 6 получил на 50% больше дисплей

30 апреля 2021 г., 15:35

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Компания Xiaomi представила в Украине новую версию фитнес-браслета Mi Smart Band 6. Новинка появится в магазинах 30 апреля по цене 1499 грн.

Mi Smart Band 6 получил 1,56-дюймовый полноэкранный AMOLED-дисплей, который обеспечивает плотность изображения 326 ppi. А его экран примерно на 50% больше, чем у предшественника. Устройство поддерживает вдвое больше фитнес-режимов, которых в совокупности насчитывается 30, соответствуя различным видам тренировок. Новинка предлагает автоматическое определение для 6 самых популярных их видов. Mi Smart Band 6 также получил ряд функций контроля за здоровьем, в частности, измерение SpO2, мониторинг сердцебиения, расширенные функции мониторинга сна и многое другое.

Среди функций мониторинга здоровья можно также отметить усовершенствованную технологию измерения сердцебиения; обновленную технологию мониторинга сна, включая автоопределение дневного сна и мониторинг дыхания во сне; а также мониторинг показателей женского здоровья.

Заявлено, что новинка обеспечивает до 14 дней работы от одного заряда батареи. Она оснащена магнитной зарядкой и выдерживает погружение в воду с давлением до 5 ATM (можно носить во время плавания и даже в душе).

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