Як управляти парком техніки Apple для малого та середнього бізнесу  

30 апреля 2021 г., 15:42

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Комп'ютери, планшети, смартфони Apple стають все більш популярні - в тому числі і в бізнес-сегменті. І зрозуміло, що одна справа, коли такий пристрій в приватному володінні, а зовсім інша - коли воно стає "корпоративним", нехай навіть мова йде й про невелику компанію, але ж умови володіння і ціна даних, вже зовсім інша.



Рішення Mobile Device Management дозволяє системним адміністраторам швидко застосовувати налаштування для роботи пристроїв — налаштування сертифікатів, потрібних мереж, профілів VPN, доступів до принтерів та мережевих ресурсів, налаштовувати та виконувати резервні копії, слідкувати за оновленням версій ПЗ та контролем оновлень операційної системи.



З квітня 2021 року популярне та доступне рішення для віддаленого керування парком техніки Apple, Mosyle MDM, стає безкоштовним для парку до 30 пристроїв. Йдеться про керування операційними системами macOS/iOS/iPadOS/tvOS.



У платній версії також доступні сервіси Single sign-on.



Для IT-директорів рішення MDM дозволяє встановлювати та контролювати політики захисту та безпеки. За окрему оплату доступні зручні інструменти Identity Management, Endpoint Security, NIST 800-53/SOC2/CIS Security Benchmarks — адміністратор масово застосовує потрібні тести безпеки на вілповідні групи користувачів і перевіряє чи відповідають віддалені робочі місця потрібним політикам.



Якщо у часи роботи в офісах можна було збігати ногами та перевірити робоче місце працівника, та налаштувати робочу чи виправити проблему, то у часи нескінченних карантинів потрібні доступні та надійні рішення для забезпечення безперервної роботи команд.



Традиційно недоукомплектовані та перенавантажені IT-команди тепер можуть скористатися сучасним інструментом для безперервної підтримки роботи парку техніки компанії витрачаючі на це істотно менше часу та отримуючі більшу керованість і гнучкість — і все це віддалено та надійно.



Також потрібно відзначити, що рішення Mosyle MDM повністю сумісне з сервісами Apple Business Manager та Apple School Manager і дозволяє компаніям швидко та віддалено розгортати парк техніки не торкаючись пристроїв, zero touch deployment. Фактично один раз зробивши потрібні налаштування IT-команда перекладає питання розгортання на відділ закупівель — новий працівник отримує запаковану коробку з технікою, активує її та автоматично має всі потрібні для роботи налаштування.



Більше деталей про рішення Mosyle MDM, а також про сервіси Apple Business Manager та Apple School Manager, ви можете дізнатися у фахівців компанії iLand. Ви також можете задати запитання, що виникли з управління парком техніки Apple.

З будь який питань стосвно систем MDM а також сервісу Apple Business Manager звертайтесь будь ласка до авторизованого дилера Apple, компанії iLand!



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