Siemens и SAP разработают решения для управления жизненным циклом

30 апреля 2021 г., 15:05

0

Tweet

Siemens Digital Industries Software расширяет сотрудничество с компанией SAP, что, по заявлению компаний, позволит создавать новые решения для жизненного цикла услуг и активов.



Как отмечается, этот шаг стал продолжением стратегического партнерства, о котором было объявлено летом 2020 г. Компании планируют разрабатывать новые облачные сервисы, призванные помочь производителям промышленного оборудования повысить операционную эффективность ключевых активов, избегать непредвиденных простоев и сокращать циклы проектирования.



Siemens сфокусируется на дискретном производстве и будет предлагать такие решения, как SAP Asset Intelligence Network, приложение SAP Asset Strategy and Performance Management, а также пакет SAP Enterprise Portfolio and Project Management. SAP, в свою очередь, предложит программное обеспечение Teamcenter для управления жизненным циклом и сервисом в эксплуатации (SLM), сформировав экосистему с интегрированным сервисом и эксплуатацией активов. Это откроет новые возможности для производителей промышленного оборудования с точки зрения услуг и бизнес-моделей для парка установленного оборудования, а также поможет владельцам и операторам извлекать максимальную выгоду из эксплуатационных данных.



«Siemens помогает промышленным компаниям увереннее принимать решения благодаря объединению ИТ и ОТ в замкнутый цикл», – отметил член правления Siemens и директор управления «Цифровое производство» компании Седрик Найке. – Вместе с SAP мы сформируем настоящую цифровую нить, которая в режиме реального времени свяжет эксплуатационные данные и виртуальные модели с помощью компонентов Siemens и SAP. Это позволит ускорить цифровую трансформацию, а также поможет более эффективно использовать активы».



Компании планируют предлагать решения, где за счет цифрового двойника замкнутого цикла будут доступны как возможности проектирования сервисов, так и операции по проектированию изделий. Такие цифровые двойники могут использоваться в планировании и реализации сервисных операций для заводов, парков, оборудования и фабрик при тесном сотрудничестве сетевых партнеров.



«У Siemens и SAP общее видение будущего промышленных предприятий, – сказал Томас Зауэрессиг (Thomas Saueressig), член исполнительного совета SAP SE по разработке продуктов SAP. – Благодаря этому партнерству мы сможем предложить своим заказчикам беспрецедентные преимущества, создав цифровой поток между производством и цепями поставок – от проектирования, разработки и эксплуатации до технического обслуживания продукта. Тем самым Siemens и SAP помогут заказчикам ускорить процессы Индустрии 4.0».



Новые решения Siemens разработаны в поддержку элементов портфеля программного обеспечения и услуг Siemens Xcelerator, который включает портфели Teamcenter, MindSphere, промышленный Интернет вещей как услугу и решение для управления производительностью активов Siemens, а также малокодовую платформу Mendix и DataHub наряду с облачными приложениями SAP Intelligent Asset Management, SAP Enterprise Portfolio and Project Management.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!