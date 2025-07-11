Фінляндія надасть 30 млн євро на модернізацію цифрової інфраструктури України

11 июля 2025 г., 13:35

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Під час Ukraine Recovery Conference у Римі Vodafone Україна, Nokia та експортно-кредитне агентство Фінляндії Finnvera підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки потенційних інвестицій у цифрову інфраструктуру України.

Партнерство зосереджуватиметься на розширенні покриття мереж 4G та GPON, забезпеченні стійкості мереж під час обстрілів і відключень електроенергії, а також підготовці країни до впровадження телекомунікаційних технологій нового покоління.

У рамках меморандуму Vodafone Україна та Nokia визначать критично важливі пріоритети для відновлення та модернізації телекомунікаційних мереж, а Finnvera розгляне можливість фінансування постачання телекомунікаційного обладнання та послуг Nokia на суму до 30 млн вро впродовж наступних трьох років.

Finnvera підтримує проєкти, що відповідають екологічним стандартам та вимогам ОЕСР щодо офіційно підтримуваного експортного кредитування. Остаточне рішення щодо фінансування буде ухвалене після юридичної, фінансової та регуляторної перевірки.

Варто зазначити, що інвестиції Vodafone у відновлення та розвиток інфраструктури у 2024-2025 рр. станом на 1 червня сягнули 8,89 млрд грн. Загальний обсяг інвестицій Vodafone в Україні з початку повномасштабної війни перевищив 18 млрд грн.

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