ДТЕК фіналізує запуск однієї з найбільших в Східній Європі систем накопичення енергії - на 400 МВт·год

11 июля 2025 г., 12:30

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ДТЕК і Fluence оголосили про достроковий початок запуску однієї з найбільших у Східній Європі систем накопичення енергії.





Проєкт потужністю 200 МВт, що розташований на шести локаціях, вступає у фінальну фазу реалізації, яка включає запуск, тестування та перший розряд батарей.





Шістсот дев’яносто вісім модулів Fluence Gridstack із батареями встановлено на шести обʼєктах накопичення енергії – кожен потужністю від 20 МВт до 50 МВт. Загалом система зможе зберігати 400 МВт·год електроенергії, достатньої для забезпечення електроенергією 600 000 українських домівок протягом двох годин.





Очікується, що комерційна експлуатація та надання послуг за контрактом з «Укренерго» розпочнеться в жовтні 2025 року з початком опалювального сезону.





Проєкт було анонсовано на Конференції з відновлення України в Римі. Це перший великий енергетичний проєкт, реалізований після підписання Угоди про економічне партнерство між США та Україною в квітні цього року.





Після повного запуску системи надаватимуть послуги з балансування частоти та потужності, що підсилить українську енергосистему. Це особливо важливо під час аварійних ситуацій і дозволить зменшити необхідність застосовувати стабілізаційні відключення, які негативно впливають на населення та бізнес.





«Разом із нашим партнером Fluence ми прискорюємо впровадження інновацій, розвиваємо місцеву технічну експертизу та показуємо, що навіть під час війни прогрес можливий. Цей проєкт зі зберігання енергії – підтвердження нашої рішучості робити країну сильнішою. Разом ми робимо важливий крок до створення більш безпечної та стійкої енергосистеми України», зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.





«Наш спільний проєкт з ДТЕК зі створення сильної і децентралізованої енергосистеми задля зміцнення енергетичної безпеки України повністю відповідає нашій місії – трансформовувати підхід до того, як ми живимо наш світ. Це також один із найбільш значущих проєктів в історії нашої компанії. Запроваджений нами формат дистанційного введення в експлуатацію забезпечує безперервність роботи в умовах обмежень на подорожі — і дозволяє швидше масштабувати майбутні проєкти», зазначив Джуліан Небреда, генеральний директор Fluence.





Через виклики, спричинені війною, та обмежений доступ в Україні, це перший проєкт, який Fluence ввела в експлуатацію повністю дистанційно. У межах реалізації 20 українських енергетиків та фахівців з експлуатації пройшли поглиблене навчання на чинних проєктах Fluence у Німеччині та Фінляндії.

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