FAVBET Tech увійшли у топ ІТ-компаній, що найбільше підтримують Україну 

13 ноября 2023 г., 17:20

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За результатами читацького голосування українська ІТ-компанія FAVBET Tech стала №1 «Рейтингу ІТ-компаній, які найбільше дбають про українців та Україну» онлайн-видання Highload та порталу Work.ua, що об’єднав 100 провідних компаній української tech-галузі. У підсумковому рейтингу команда компанії посіла 11-ту сходинку.

«Я дякую організаторам та всім, хто віддав голос за кейс FAVBET Tech. Це важлива оцінка наших зусиль та мотивація робити ще більше. Водночас я хочу висловити вдячність всім українським компаніям, що навіть в таких складних ринкових умовах знаходять ресурси для того, щоб допомагати українцям та робити величезний внесок у нашу спільну перемогу», — CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

CEO FAVBET Tech Артем Скрипник

FAVBET Tech — ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює продукти та сервіси для міжнародної iGaming-компанії FAVBET. Сьогодні продуктами FAVBET Tech щодня користуються мільйони жителів України та Європи.

На початку повномасштабної війни співробітники компанії приєдналися до ініційованої Мінцифри кіберармії, здійснювали DDoS-атаки на цифрову інфраструктуру ворога та отримували доступ до персональних даних окупантів.

В стінах FAVBET Tech було створено програму для пошуку зниклих безвісти українців, а також застосунок для артилеристів однієї з військових частин. Завдяки чому артилерійські розрахунки змогли автоматизувати рутинні процеси, необхідні для ведення влучного вогню по ворожим позиціям.

Сьогодні FAVBET Tech є партнером ГО «КіберПолк» та співпрацює з організацією в напрямах кіберзахисту, військово-інформаційних операцій і підготовки фахівців із цифрової безпеки. В компанії продовжують розробляти програмне забезпечення для потреб ЗСУ, а також передають свій досвід пошуку вразливостей у ворожих ІТ-системах.

Компанія зберігає робочі місця та заробітну плату співробітників, які боронять країну у лавах ЗСУ. Війна ще більше згуртувала працівників як команду, а компанія — забезпечує максимально комфортні умови, хто готовий працювати на користь України.

Сергій Кошиль, Chief Human Resources Officer FAVBET

«Підтримка ЗСУ — це один з наших ключових пріоритетів. Ми впровадили це у всі етапи роботи з персоналом, партнерами та клієнтами. Робота українських ІТ-компаній має приносити допомогу українській армії, тому ми регулярно намагаємося покращувати нашу діяльність у цьому напрямку», — Сергій Кошиль, Chief Human Resources Officer компанії FAVBET.

Як обирали переможця

Щоби взяти участь у рейтингу, команди FAVBET Tech та інших компаній розповіли Highload про підтримку своїх співробітників, допомогу армії та постраждалим від війни. Після чого у редакції сформували Топ-100.

Відвідувачі Highload могли віддати свій голос за кейс, який найбільше сподобався. Переможців рейтингу визначали за результатами голосування відвідувачів та за оцінками редакції. При цьому в кінцевому результаті найбільше (70%) важила саме оцінка редакції.

Кейси FAVBET Tech та інших компаній та фінальні результати вже доступні на офіційній сторінці рейтингу.

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