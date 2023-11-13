Apple покращує розробку iOS 18

13 ноября 2023 г., 17:36

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Марк Гурман, аналітик з Bloomberg, повідомив, що наприкінці минулого місяця керівник відділу розробки програмного забезпечення Apple Inc. Крейг Федерігі (Craig Federighi) зробив рідкісний дзвінок. Він вирішив заморозити роботу над наступними великими оновленнями програмного забезпечення компанії, оскільки якість початкових версій не відповідала вимогам. Перерва дозволила Apple налагодити програмне забезпечення та підвищити продуктивність.

Наступне покоління програмного забезпечення Apple - iOS 18 та інші операційні системи, що мають вийти наступного року, - ще більш критичне, ніж зазвичай. Компанія намагається наздогнати Google та OpenAI у галузі генеративного штучного інтелекту, і iOS 18 має принести цю технологію на iPhone.

Оновлення iOS також має бути надзвичайно вражаючим, оскільки апаратне забезпечення iPhone 16 не матиме жодних серйозних удосконалень наступного року. Тож Apple робить ставку на програмне забезпечення, щоб продати людям нові моделі.

У світлі цього, Apple діє обережно, що допомагає пояснити нещодавню затримку. Призупинивши роботу над iOS 18 - разом з iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11 та іншими операційними системами наступного покоління - інженери могли провести тиждень, зосередившись виключно на усуненні глюків.

Востаннє Apple робила такий крок у 2019 році, коли компанія переглядала свої процедури. Тоді баги та затримки з функціями стали настільки серйозними, що нові iPhone все ще працювали зі збоями в день запуску. За рік до цього Федерігі був змушений перенести кілька функцій з iOS 12 на iOS 13 через проблеми з якістю.

Цього разу Apple взяла паузу одразу після досягнення ключового етапу в розробці iOS 18 і macOS 15. Минулого місяця компанія завершила роботу над першими внутрішніми версіями оновлень, включаючи найбільші нові функції. Коли Apple досягає цього етапу, відомого як M1, вона зазвичай починає роботу над наступною віхою, M2. У цьому випадку перерва на налагодження затримала початок розробки M2 на тиждень.

Зазвичай є чотири віхи до конференції розробників Apple у червні, коли компанія анонсує нове програмне забезпечення та випускає бета-версії. Кожен етап зазвичай триває шість тижнів, чотири з яких присвячені додаванню функцій, а два - виправленню помилок. Цей останній цикл, по суті, отримав додатковий тиждень на виправлення помилок, що призвело до затримки.

Станом на зараз, тижнева зупинка, ймовірно, не призведе до помітного відтермінування кінцевого релізу програмного забезпечення. У гіршому випадку, це дасть Apple трохи менше часу в кінці циклу розробки, щоб усунути будь-які збої в останню хвилину.

Хороша новина полягає в тому, що цей крок показує, що Apple ставиться до якості так само серйозно, як і раніше. У 2019 році Федерігі прийняв політику, яку його підрозділ називає "Пакт": "Ми ніколи свідомо не допустимо регресів у збірці. А коли ми їх знайдемо, ми швидко їх виправимо".

Іншими словами, якщо компанія виявляє, що додавання нової функції порушує щось інше в програмному забезпеченні - регрес - цю помилку потрібно негайно виправити. Очевидно, що Apple намагалася дотримуватися цього принципу під час розробки iOS 18, macOS 15 і watchOS 11, що й зумовило необхідність паузи.

Apple також стикається з більш складним завданням з програмним забезпеченням 2024 року. Після кількох років скромних оновлень iOS наступна версія програмного забезпечення для iPhone та iPad може стати відносно новаторською.

У внутрішніх документах керівництво Apple описало свої майбутні операційні системи як "амбітні та переконливі", з новими основними функціями та дизайном, на додаток до покращення безпеки та продуктивності.

Але користувачі зможуть оцінити ці нові функції лише тоді, коли вони працюватимуть, а це означає, що продуктивність і якість програмного забезпечення, що лежить в основі цих систем, мають бути бездоганними.

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