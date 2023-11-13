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SAP сприяє розвитку цифрової грамотності та IT-навичок у дітей та молоді

13 ноября 2023 г., 16:35
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Meet and Code – ініціатива, спрямована на просування цифрової грамотності серед молоді. Вона об'єднує партнерів, навчальні заклади та місцеві спільноти для організації безоплатних заходів із навчання програмування, технологічної грамотності та STEM-освіти. Глобально компанія SAP підтримує ініціативу з 2017 року, в Україні – з 2018.

Реалізацією програми в нашій країні займається «Ресурсний центр ГУРТ». Цьогоріч надійшло 158 заявок та відібрано 71 подію. Загалом було залучено 3730 учасників, серед яких майже половина (49%) – дівчата. Таку велику чисельність вдалось охопити завдяки тому, що частина подій проходила онлайн або в гібридному форматі (онлайн – 15, гібридні – 15). Втім зусиллями організаторів більшість заходів офлайн (41 подія) вдалося провести офлайн.

Події, організовані в рамках Meet and Code, допомагають дітям та молоді освоювати цифрові навички, створюючи сприятливе середовище для їхнього особистісного та професійного росту. Ініціатива покликана сприяти інтеграції молоді в сучасне суспільство та підготувати нове покоління фахівців у галузі технологій.

Цьогоріч характерним було різноманіття запропонованих тем для подій Meet and Code. Від класичних і завжди актуальних – робототехніка, штучний інтелект, кібербезпека, – до проєктування робіт на лазерному верстаті, розробки систем охорони, технологічної реконструкції міста, управління та програмування квадрокоптерів і дронів, а також мінної безпеки.

З 2017 року за підтримки SAP у 35 країнах відбулося понад 8000 заходів Meet and Code, які охопили понад 250 тис. молодих людей. SAP планує подальший розвиток ініціатив, спрямованих на підтримку освіти та розвитку дітей і молоді.

SAP сприяє розвитку цифрової грамотності та IT-навичок у дітей та молоді

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