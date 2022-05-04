Телеком-компанії продовжують відновлення зв'язку у постраждалих регіонах

4 мая 2022 г., 8:55

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Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України надає оперативну інформацію про роботу мобільного звʼязку, інтернету та цифрового телебачення в Україні станом на 18:00 3 травня.



Без вихідних і майже без відпочинку відновлюють зв’язок ремонтні бригади телекомунікаційних компаній за максимального сприяння Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) при Держспецзв’язку.



Знову у справі на благо українців Starlink – фахівці Київстару в Київській області в селі Загальці запустили в ефір базову станцію, зробивши включення через супутникову мережу. Також ремонтним бригадам вдалося відновити роботу додаткових базових станцій у Ворзелі, Дитятках та на в’їзді в Київ з боку Житомирської траси. На Чернігівщині зв’язок з’явився у селі Новий Биків.



Невтомно працюють інженери Vodafone. Завдяки їм знову зателефонувати рідним із власного дому можуть жителі Мирчі, Залісся, Богданівки, Шевченкового, Прип'яті та Чорнобиля на Київщині. У регіоні також запрацювали додаткові базові станції. Тож покриття покращилося у Ворзелі, Ірпені, Калинівці. Тривають відновлювальні роботи й у Чернігівські області. Тепер на зв’язку Киїнка й Замглай, у Чернігові підключили три додаткові базові станції.



Навіть на окупованих територіях вдається знайти шляхи для забезпечення українців зв’язком. Завдяки перемаршрутизації трафіку Vodafone відновив 71% покриття мобільного зв’язку на території Херсонської області. Поки що без надання доступу до інтернету.



lifecell за зверненням НЦУ забезпечив безкоштовний доступ до інтернету під час використання освітніх ресурсів GSuite for Education (Google Classroom), MS Teams for Education, Zoom та Всеукраїнської школи онлайн. Ініціатором такого освітнього кроку стало Міністерство освіти і науки України.



Укртелеком у Донецькій області відновив надання послуг після пошкодження магістральної мережі. Також послуги компанії повернулися до населених пунктів Сумщини, де була пошкоджена мережа.



Водночас вночі послуги Укртелекому перестали отримувати абоненти з Дергачів Харківської області. Там внаслідок обстрілу пошкоджено магістральні лінії електропередач. Фахівці обленерго вже займаються ремонтом.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист