AI-помічник від IT-Enterprise спростив обробку рахунків фонду «Повернись живим»

4 октября 2024 г., 10:25

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Команда IT-Enterprise завершила другий етап робіт із цифровізації «Повернись живим» і впровадження єдиної платформи керування бізнес-процесами цього благодійного фонду. Під час проєкту замінено розрізнені програмні продукти, включно з російською 1С, Asana, Dilovod та Excel.

«Результат, який отримали, це – прозорі цифрові процеси, дані в режимі реального часу та точна аналітика. Усе це прискорює наші щоденні дії із залучення коштів, закупівель, передачі та звітності», – розповідає Тарас Чмут, директор «Повернись живим».

Ключові етапи проєкту реалізовано під час повномасштабної війни. А саме завдання із забезпечення комплексного управління бізнес-процесами реалізовано з урахуванням безпекових чинників, що мають значну вагу, з огляду на чутливість і важливість діяльності фонду.

Залучена команда IT-Enterprise запровадила наскрізні бізнес-процеси. Тепер з допомогою нових цифрових інструментів внутрішня команда ефективно обробляє заявки від військових частин, управляє закупівлями та рахунками, приймає та видає товари, веде бухгалтерський облік і формує Cash Flow. Цифрові й оптимізовані процеси дали змогу працювати швидше та мати «helicopter view» над всією діяльністю фонду.

Завдяки єдиній платформі наскрізно відстежується кожен етап процесів – від зарахування коштів і заявки до закупівлі й видавання. ERP-система автоматично контролює проєкти та напрями діяльності фонду щодо погодження закупівель, заповнення фінансових аналітик, формування Cash Flow і бухгалтерських проводок.

У фінансовому блоці автоматично обробляються понад 70 тис. банківських виписок щомісяця. Це обумовлено специфікою залучення громадських коштів через велику кількість пожертв і надходжень. Вдосконалення казначейських процесів забезпечило точність автоматичної обробки банківських виписок до 99,5%. Також додано автообробку витратних виписок і формування звітів про закупівлі з оприлюдненням на офіційному сайті фонду.

Новий ШІ-помічник завдяки натренованому штучному інтелекту перебрав на себе повноваження з обробки рахунків та їхньої прив’язки до потреб військових частин і внутрішніх аналітик. Оскільки всі процеси – облік, закупівлі та складські операції – відтепер опрацьовуються за єдиними стандартами, це усуває дублювання інформації, підвищує точність даних і спрощує процесні комунікації всередині команди.

Окрім того, працює безпековий контур – встановлені єдині правила доступу до IT-системи, що гарантують безпеку та захист інформації. Кожна дія користувача реєструється, зберігаються його дані, час і деталі змін, а профілі безпеки закривають доступ до чутливих даних.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора