Entry предлагает серверы потокового вещания

21 июля 2020 г., 16:05

Компания Entry представляет новые продукты для сегмента потокового вещания.

Системы распространения медийного контента (доставки потокового видео), построены на транскодировании в реальном времени. Видеокодеки сервера делят видеофайлы на куски (декодирование) и собирают их повторно (кодирование). Под аппаратным транскодированием обычно понимают использование графического процессора для ускорения преобразования файлов. Одни кодеки оптимизированы под графические процессоры Nvidia (NVDEC / NVENC), другие – под встроенные в процессоры Intel ускорители (QuickSync).



Entry представляет линейку серверов под «живое» вещание на процессорах Intel Xeon E 22xxG.

Как отмечается, эти решения компактны и производительны, а их встроенные ускорители Intel UHD Graphics P630 позволяют повысить удельную плотность входных/выходных потоков транскодирования, оставляя серверу достаточно ресурсов для стриминга. Предусмотрена возможность установки карт AJA и Blackmagic.

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