Платформа Windows 10X дебютирует весной 2021 г.

21 июля 2020 г., 16:23

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Корпорация Microsoft планирует перенести выпуск своей ОС следующего поколения, Windows 10X, на следующий год. Об этом сообщила ZDNet, опираясь на сведения, полученные по неофициальным каналам.

Windows 10X была впервые продемонстрирована в прошлом году. От предшествующей Windows 10 эта модификация отличается множеством нововведений, таких как более экономный интерфейс, повышенная безопасность и возможность запуска на новых устройствах с двумя экранами, которые начинают появляться на рынке.

Первоначально предполагалось, что эта ОС появится уже в 2020 году вместе с высокоуровневым двухэкранным планшетом Surface Neo, но выход последнего был отложен.

По информации ZDNet, в пересмотренной дорожной карте Microsoft старт этой ОС намечен на весну 2021 года, причём он состоится на более стандартных одноэкранных устройствах для бизнеса, в частности, для розничной торговли, а также для сектора просвещения, где составит конкуренцию Chrome OS. Дополнительные устройства с одним экраном и первая партия поддерживаемых гаджетов с двумя экранами появятся на рынке весной 2022 года.

По слухам, Microsoft даже сократила количество планируемых функциональных обновлений Windows 10, чтобы бросить освободившиеся инженерные ресурсы на подготовку релиза 10X.

Для того, чтобы выпуск состоялся точно в срок, компания может даже убрать из начального варианта ОС некоторые функции. Более конкретно, утверждается, что в него не войдёт контейнерная технология, предназначенная для запуска устаревших программ Win32. Сама Windows 10X нативно будет поддерживать только приложения, базирующиеся на новой технологии UWP.

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