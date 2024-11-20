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NVMe Backup Appliance від Entry для резервного копіювання даних корпоративної інфраструктури

20 ноября 2024 г., 15:26

NVMe Backup Appliance від Entry для резервного копіювання даних корпоративної інфраструктури

Для резервування даних корпоративної інфраструктури зазвичай використовують спеціалізовані мережеві масиви та програмне забезпечення на кшталт Commvault, Veeam, Veritas. З накопиченням даних та посиленням вимог до їх доступності  обмеження традиційних систем на механічних дисках гальмують бізнес-процеси.

Перехід до резервного копіювання на флеш-накопичувачі  зменшує вікно бекапу,  прискорює відновлення даних, спрощує планування регламентних робіт. 

Команія Entry пропонує Backup Appliance на NVMe, окремий високопродуктивний сервер резервного копіювання на  платформі ASUS  з процесором AMD EPYC, якій вміщує до 12 NVMe SSD. Сервер працює під Windows Server 2022. 

Неперервну доступність даних бекапа забезпечує NVMe RAID  від GRAID. Рішення повністю сумісне з Veeam Backup and Replication v12.

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