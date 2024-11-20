NVMe Backup Appliance від Entry для резервного копіювання даних корпоративної інфраструктури

Для резервування даних корпоративної інфраструктури зазвичай використовують спеціалізовані мережеві масиви та програмне забезпечення на кшталт Commvault, Veeam, Veritas. З накопиченням даних та посиленням вимог до їх доступності обмеження традиційних систем на механічних дисках гальмують бізнес-процеси.

Перехід до резервного копіювання на флеш-накопичувачі зменшує вікно бекапу, прискорює відновлення даних, спрощує планування регламентних робіт.

Команія Entry пропонує Backup Appliance на NVMe, окремий високопродуктивний сервер резервного копіювання на платформі ASUS з процесором AMD EPYC, якій вміщує до 12 NVMe SSD. Сервер працює під Windows Server 2022.