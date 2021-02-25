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Entry предлагает рабочие станции на AMD Ryzen Threadripper PRO

25 февраля 2021 г., 16:05

Процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO объединяют достоинства серверных EPYC (большой объем обслуживаемой оперативной памяти, много линий PCIe) и настольных Ryzen Threadripper (высокая тактовая частота). Так, Threadripper PRO 3995WX, при тех же 64 физических ядрах, что у Threadripper 3990x, обслуживает 2 ТБ RAM (против 256 ГБ), 8 каналов памяти (против 4) и 128 линий PCIe Gen 4 (против 64).

Entry принимает заказы на рабочие станции с AMD Threadripper PRO. Целевые приложения: математические расчеты, моделирование сложных систем, тренировка нейросетей, рендеринг. С такими вычислительными ресурсами системы на одном процессоре скоро вытеснят двухсокетных конкурентов на Intel Xeon со столов разработчиков.

Entry предлагает рабочие станции на AMD Ryzen Threadripper PRO

Станция на 32-ядерном Threadripper PRO 3975WX с 512 ГБ памяти, без накопителей и GPU (подбираются под задачи), обойдется в 300 тыс. грн.

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