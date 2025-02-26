IBM купує DataStax для підсилення платформи watsonx

26 февраля 2025 г., 13:23

0

Tweet

Компанія IBM офіційно заявила, що купує DataStax, яка займається розробкою баз даних. Це, як зазначається, дозволить їй розширити можливості зростаючого портфоліо інструментів для розробки штучного інтелекту watsonx.

Фінансові умови угоди не розголошуються. Очікується, що вона буде закрита в другому кварталі, за умови схвалення регуляторних органів.

Технологію DataStax буде інтегровано у генеруючі продукти штучного інтелекту watsonx, вона допоможе керувати та спростити доступ до величезних обсягів даних. Крім того, угода посилить прихильність компанії до створення АІ-продуктів з відкритим вихідним кодом.

Флагманський продукт DataStax - хмарна база даних як послуга Astra DB, яка побудована на популярній системі управління базами даних з відкритим вихідним кодом Apache Cassandra, призначеній для обробки величезних обсягів розподіленої інформації.

IBM підкреслила, що DataStax продовжить працювати над проектом Apache Cassandra, де вона є одним з найбільших учасників, а також над іншими ініціативами з відкритим кодом.

У найближчих планах - інтеграція Astra DB з платформою watsonx.data, яка є озером даних для робочих навантажень штучного інтелекту та аналітики. Крім того, компанія буде активно використовувати Langflow - візуальний фреймворк для створення АІ-додатків.

DataStax (у минулому Riptano) була заснована в Остіні (шт. Техас) у 2010 р. Джонатаном Еллісом (Jonathan Ellis) та Меттом Пфайль (Matt Pfeil), які до цього працювали у Rackspace з Cassandra. Нагадаємо, що ця NoSQL-БД спочатку була розроблена всередині Facebook для обробки великих масивів даних на декількох серверах і потім у 2008 роцівипущена як проект з відкритим вихідним кодом Apache.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS