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ELKO Ukraine стає офіційним дистриб’ютором смартфонів Infinix

11 ноября 2022 г., 12:35
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ELKO Ukraine стає офіційним дистриб’ютором смартфонів InfinixКомпанія ELKO Ukraine розширює свій продуктовий портфель новим брендом смартфонів Infinix, що орієнтований на молодь та демонструє помітне зростання з року в рік. Пристрої бренду мають спеціальний інтерфейс користувача під назвою XOS, який змінює зовнішній вигляд ОС Android і надає ряд затребуваних додаткових функцій.

Деякі переваги смартфонів Infinix:

  • Продуктивність і швидкодія завдяки зручній, оптимізованій, стабільній оболонці Infinix XOS в поєднанні з потужними процесорами і топовими, у своєму ціновому сегменті, конфігураціями ОЗУ і ПЗУ;
  • Офіційний сертифікований партнер Google – наявність GMS (Google Mobile Services) та відсутність рекламних програм;
  • Всі пристрої Infinix виготовляються тільки на власних заводах, що дозволяє контролювати якість виготовлення кожного пристрою та мінімізує ризики виникнення дефіциту продуктів;
  • Якісна продукція із трендовими характеристиками – велика батарея, великий fullview дисплей, finger print, NFC и т.д. – за конкурентною ціною;
  • Міжнародна версія ПЗ у пристроях, офіційна сертифікація та маркування для продажу на території України;
  • Офіційне сервісне обслуговування продукції Infinix доступне по всій території України (крім тимчасово окупованих територій) з гарантією 12 місяців.

Infinix Mobility була заснована у 2013 році, та входить в Transsion Holdings як виробник преміум девайсів та IoT пристроїв з власним дослідницьким центром і власними заводами, що виготовляють продукти з дотриманням високих стандартів якості.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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