Квантовий процесор IBM 'Osprey' містить 433 кубіти

11 ноября 2022 г., 11:35

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На щорічній конференції IBM Quantum Summit 2022 компанія IBM презентувала свої досягнення в галузі квантового обладнання та програмного забезпечення і виклала своє бачення квантово-орієнтованих суперкомп'ютерів.



"Новий процесор Osprey з 433 кубітами робить нас на крок ближче до того моменту, коли квантові комп'ютери будуть використовуватися для розв'язання раніше нерозв'язних проблем", - сказав д-р Даріо Гіл, старший віцепрезидент IBM і директор з досліджень. "Ми постійно розширюємо і вдосконалюємо наші квантові технології в галузі апаратного і програмного забезпечення та класичної інтеграції для вирішення найскладніших завдань сучасності спільно з нашими партнерами та клієнтами по всьому світу. Ця робота стане основоположною для прийдешньої ери квантово-орієнтованих суперобчислень".



Анонсований IBM процесор Osprey має найбільшу кількість кубітів серед усіх квантових процесорів IBM, що більш ніж утричі перевищує 127 кубітів процесора IBM Eagle, представленого 2021 року. Цей процесор має потенціал для виконання складних квантових обчислень, що значно перевищує обчислювальні можливості будь-якого класичного комп'ютера. Для порівняння, кількість класичних бітів, необхідних для представлення стану на процесорі IBM Osprey, набагато перевищує загальну кількість атомів у відомому Всесвіті.



Розв'язання проблеми шуму у квантових комп'ютерах продовжує залишатися важливим фактором для впровадження цієї технології. Щоб спростити це завдання, IBM випустила бета-версію оновлення Qiskit Runtime, яка тепер дозволяє користувачеві коштом зниження швидкості зменшити кількість помилок за допомогою простої опції в API. Абстрагувавши складність цих функцій на програмному рівні, користувачам буде простіше впровадити квантові обчислення у свої робочі процеси і прискорити розробку квантових додатків.



У міру розширення масштабів квантових систем IBM у напрямку заявленої мети - понад 4000 кубітів до 2025 року і далі - вони будуть виходити за рамки поточних можливостей наявної фізичної електроніки. Компанія IBM представила подробиці нової системи IBM Quantum System Two - модульної та гнучкої, що об'єднує кілька процесорів в єдину систему з комунікаційними каналами. Вона має бути введена в експлуатацію до кінця 2023 року і стане складовим елементом квантово-орієнтованих суперобчислень - наступної хвилі квантових обчислень, що масштабуються завдяки використанню модульної архітектури та квантового зв'язку для збільшення обчислювальної потужності, і де використовується гібридне хмарне проміжне програмне забезпечення для безшовної інтеграції квантових і класичних робочих процесів.

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