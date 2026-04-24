Schneider Electric представила наступне покоління агентних виробничих можливостей на базі Microsoft Azure AI

24 апреля 2026 г., 13:34

Компанія Schneider Electric в рамках Hannover Messe продемонструвала технології розроблені спільно з Microsoft, які допомагають виробникам модернізувати операції, прискорювати інженерні процеси та підвищувати стійкість.

Як зазначається, відкрита програмно-визначена платформа автоматизації EcoStruxure Automation Expert від Schneider Electric вже стабільно працює в локальних, периферійних та гібридних середовищах. Microsoft розширює можливості цього рішення за допомогою хмарних сервісів Azure та рішень штучного інтелекту, які аналізують і оптимізують промислові процеси.

Платформа дозволяє командам стандартизувати повторно використовувану логіку, перевіряти автоматизацію через симуляцію, забезпечувати простежуваність протягом усього життєвого циклу та масштабувати сумісні операції на різних майданчиках і обладнанні.

Підкреслюється, що Schneider Electric співпрацює з Microsoft над розробкою наступного покоління агентного, програмно-визначеного виробництва - інтегрованого робочого процесу, що охоплює проєктування, інженерію, побудову, введення в експлуатацію та операції. EcoStruxure Automation Expert дозволяє виробникам один раз створювати, моделювати, перевіряти та впроваджувати логіку автоматизації й запускати її будь-де без додаткової перенастройки. Глибока експертиза Schneider Electric у сфері безпеки, відповідності нормам та промислової інтеграції забезпечує надійність у високорегульованих середовищах.

«Від агентного проєктування до програмно-визначених операцій, Microsoft і Schneider Electric демонструють єдиний, сумісний робочий процес, який дозволяє послідовно перевіряти, моделювати та впроваджувати логіку автоматизації як у хмарі, так і на периферії», - наголосила Гвенель Юе, виконавча віцепрезидентка з промислової автоматизації Schneider Electric.

Тоді як традиційні програми автоматизації потребують окремих інструментів і передачі між етапами - проєктування, моделювання, введення в експлуатацію та операції - спільна платформа об’єднує їх в єдиний прозорий робочий процес. Спеціалізовані AI-агенти, координовані централізованою системою керування, автоматизують рутинні інженерні рішення та перевіряють логіку перед впровадженням, скорочуючи час від проєктування до запуску та підвищуючи ефективність з першої спроби.

Промисловий копілот Schneider Electric для виробників на базі Azure AI вже демонструє результати на практиці: інженерні команди повідомляють про скорочення часу до 50% на налаштування систем керування та підготовку документації, а зміни у виробничих лініях, які раніше займали тижні, тепер виконуються за години.

В одному з проєктів із впровадження автономного виробництва «зеленого» водню в реальних умовах спільно з H2E Power, індійським піонером у сфері «зеленого» водню, платформа забезпечила понад 6 000 годин стабільної автономної роботи в одному з найвимогливіших промислових середовищ. Мова йде про високотемпературний твердоксидний електроліз для виробництва водню. Вдалося знизити приведену вартість водню до 10%, що еквівалентно приблизно 500 тис евро на рік для типової установки потужністю 10 МВт.

«Завдяки агентному проєктуванню ми замикаємо цикл від інженерного задуму до операційної реальності, автоматизуючи рішення, забезпечуючи ранню валідацію та передаючи повторно використовувані пакети автоматизації, які Schneider Electric може моделювати та послідовно впроваджувати як у хмарі, так і на периферії», - зазначив Даян Родрігес, корпоративний віцепрезидент з виробництва та мобільності Microsoft.

