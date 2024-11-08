Anthropic і Palantir співпрацюють у створенні AI-моделей Claude AI на AWS для урядових розвідувальних і оборонних операцій США

8 ноября 2024 г., 13:25

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Компанії Anthropic і Palantir Technologies оголосили про партнерство з Amazon Web Services (AWS), щоб надати американським розвідувальним і оборонним відомствам доступ до сімейства моделей Claude 3 і 3.5 на AWS. Це партнерство дає змогу створити інтегрований набір технологій для оперативного використання Claude в рамках платформи штучного інтелекту (AIP) компанії Palantir, використовуючи при цьому переваги безпеки, гнучкості та стійкості, що надаються AWS.



Партнерство сприяє відповідальному застосуванню AI, даючи змогу використовувати Claude у продуктах Palantir для підтримки урядових операцій, як-от швидке опрацювання величезних обсягів складних даних, підвищення інтелектуальності даних, більш ефективне виявлення закономірностей і тенденцій, оптимізація перевірки й підготовки документів, а також допомога американським чиновникам в ухваленні обґрунтованіших рішень у ситуаціях, які потребують оперативного реагування, за умови збереження їхніх повноважень з ухвалення рішень. Claude став доступний у рамках Palantir AIP on AWS на початку цього місяця.



За допомогою AIP компанії Palantir клієнти тепер можуть впровадити Claude, використовуючи інтегрований набір технологій, за сприяння Amazon SageMaker, акредитованої повністю керованої служби, та розміщуючись в акредитованому середовищі Palantir Impact Level 6 (IL6), що підтримується AWS. Palantir і AWS входять в обмежену кількість компаній, які отримали акредитацію IL6 Агентства оборонних інформаційних систем (DISA), що вимагає дотримання найсуворіших протоколів безпеки.



«Наше партнерство з Anthropic і AWS надає оборонним та розвідувальним спільнотам США ланцюжок інструментів, необхідних для безпечного використання і розгортання AI-моделей, забезпечуючи наступне покоління переваг ухвалення рішень для найважливіших місій», - сказав Шьям Санкар (Shyam Sankar), директор з технологій Palantir. «Компанія Palantir пишається тим, що стала першим галузевим партнером, який впровадив моделі Claude у секретні середовища. Ми вже на власні очі переконалися в ефективності цих моделей з AIP у комерційному секторі: наприклад, один провідний американський страховик автоматизував значну частину процесу андеррайтингу за допомогою 78 агентів штучного інтелекту, що працюють на базі AIP і Claude, перетворивши процес, який раніше займав два тижні, на процес, який можна було виконати за три години. Тепер ми надаємо таку саму асиметричну перевагу AI уряду США та його союзникам».



«Ми пишаємося тим, що перебуваємо на передньому краї впровадження відповідальних AI-рішень у засекречені середовища США, підвищуючи аналітичні можливості та операційну ефективність життєво важливих державних операцій. Доступ до Claude 3 і Claude 3.5 в рамках Palantir AIP на AWS забезпечить американські оборонні та розвідувальні організації потужними інструментами AI, здатними швидко обробляти й аналізувати величезні обсяги складних даних. Це значно поліпшить аналіз розвідувальних даних і дасть змогу урядовцям ухвалювати рішення, спростить ресурсомісткі завдання та підвищить ефективність роботи всіх підрозділів», - каже Кейт Ерл Єнсен (Kate Earle Jensen), керівник відділу продажів і партнерства Anthropic.



«Ми раді співпрацювати з Anthropic і Palantir та запропонувати нові можливості генеративного AI, які сприятимуть інноваціям у державному секторі. В AWS ми прагнемо надати клієнтам і партнерам із державного сектору найбезпечніший, найінноваційніший і найкомплексніший набір хмарних послуг», - сказав Дейв Леві (Dave Levy), віцепрезидент AWS із державного сектору.

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