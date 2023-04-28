Експорт дронів з Польщі тепер можна здійснювати на основі лише загального дозволу

28 апреля 2023 г., 15:25

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«Міністерство економіки України» повідомляє, що на прохання нашої держави уряд Польщі спростив експорт дронів з території цієї дружньої країни. Тепер він може здійснюватися на основі загального дозволу, наданого міністром розвитку і технології Республіки Польща.

«Збройні сили України для захисту нашої держави та перемоги над агресором вкрай потребують БПЛА. Уряд України зі своєї сторони спростив імпорт БпЛА. Паралельно на всіх рівнях велася робота з партнерами на те, щоб відповідні спрощення були ухвалені й ними. Рішення уряду Польщі сприятиме прискоренню постачання БПЛА на фронт та посиленню обороноздатності України», – зазначив Тарас Качка, заступник міністра економіки України.

За його словами, загальним дозволом для експорту БпЛА до України може скористатися будь-який субʼєкт, який має знаходиться на території Польщі (комерційна чи неприбуткова організація, або фізична особа). Запровадження загального дозволу звільняє від необхідності отримання індивідуального дозволу при експорті кожної партії дронів. Це рішення Польщі вкрай важливе для нас, тому що саме в цій країні наші волонтери закуповують основні обсяги БпЛА.

Відтак, дозвіл стосується лише певної категорії дронів, визначених в розпорядженні. А саме – безпілотних літальних апаратів, призначених для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора, з максимальною тривалістю принаймні 30 хвилин, але менш як годину, і призначених для зльоту та обслуговування. Стабільний керований політ при поривах вітру не менше 46,3 км/год.

При цьому загальний дозвіл не надається у разі якщо експортер або постачальник знає або був поінформований про те, що вказані БпЛА призначені або можуть бути повністю або частково призначені для використання у зв’язку з розробкою, виробництвом, поводженням, експлуатацією, обслуговуванням, зберіганням, виявленням, ідентифікацією або розповсюдженням хімічної, біологічної чи ядерної зброї або у зв'язку з розробкою, виробництвом, обслуговуванням або зберіганням ракет, здатних доставляти таку зброю. Також дозвіл не надається в разі використання їх як частин або компонентів озброєнь, які були експортовані без або з порушенням необхідного дозволу.

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