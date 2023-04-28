Dropbox скоротить 500 робочих місць на тлі розвитку штучного інтелекту

28 апреля 2023 г., 14:35

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Хмарний сервіс Dropbox сьогодні оголосив про плани звільнити 500 співробітників, або близько 16% своєї робочої сили.

У внутрішній записці генеральний директор Dropbox Дрю Х’юстон (Drew Houston) написав, що є два основні чинники, які стоять за скороченням штату.

Перший фактор - це уповільнення зростання доходів компанії. «Хоча наш бізнес прибутковий, наше зростання сповільнюється, - написав Х’юстон співробітникам. - Частково це пов’язано з природним дозріванням наших існуючих бізнесів, але останнім часом зустрічні вітри від економічного спаду чинять тиск на наших клієнтів і, своєю чергою, на наш бізнес».

У четвертому кварталі дохід Dropbox досяг 598,8 млн дол. після зростання на 5,9% у річному обчисленні. За 12 місяців до цього компанія продемонструвала зростання на 12,7% у річному обчисленні. «Деякі інвестиції, які раніше приносили позитивну віддачу, більше не є стійкими», - написав Х’юстон у своєму звіті.

Іншим рушійним фактором скорочення штату є зростаюча увага Dropbox до штучного інтелекту. Цього року, за словами Х’юстона, компанія планує розширити свою хмарну платформу новими можливостями штучного інтелекту. Щоб підтримати ці зусилля, компанія адаптує свої команди розробників. «Наш наступний етап зростання вимагає іншого набору навичок, особливо в галузі штучного інтелекту та розробки продуктів на ранніх стадіях, - деталізує Х’юстон. - За останні кілька років ми залучили чудові таланти в цих сферах, і нам знадобиться ще більше».

У рамках цієї ініціативи компанія реорганізовує свої підрозділи з обміну файлами та документообігу. Останній підрозділ, який Dropbox створив частково шляхом придбання стартапів, надає програмне забезпечення, що полегшує такі завдання, як складання договорів купівлі-продажу. Компанія також реорганізує бізнес-команди, які підтримують групу з розробки продуктів.

У зв’язку з оголошенням про звільнення компанія підтвердила свій квартальний прогноз. У лютому Dropbox прогнозував, що за три місяці, що закінчилися 31 березня, він отримає дохід у розмірі від 600-603 млн дол.

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