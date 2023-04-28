SoftServe в партнерстві з Nvidia працює над технологіями віртуальної реальності та штучного інтелекту

28 апреля 2023 г., 16:35

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Nvidia відзначила SoftServe званням «Партнера року» за визначальний вплив у різних сферах експертизи, зокрема за створення рішень для віртуальної та доповненої реальності.

Компанії співпрацюють вже понад чотири роки. У рамках цього партнерства, SoftServe розробляє ІТ-рішення, що допомагають бізнесу з максимальною користю використати платформи та технології Nvidia. Минулого року SoftServe став елітним партнером Nvidia – такий статус мають близько десяти компаній по всьому світу.

Це дозволило українській ІТ-компанії поглибити партнерство з технологічним лідером, розвиваючи екосистему співпраці з Nvidia. Окрім колаборації над інноваційними рішеннями, вона включає розбудову спільноти Nvidia, що вже об’єднує понад 400 зацікавлених фахівців, а також розроблення спільних навчальних програм і курсів з SoftServe University, які дозволять інженерам SoftServe опанувати технології Nvidia для майбутньої роботи з клієнтами.

Нагородою «Партнер року» SoftServe відзначили за особливий внесок у створення рішень та практик на базі платформи Omniverse від Nvidia для роботи в віртуальному середовищі. Наприклад, інженери компанії створили фотореалістичні копії автомобільних фар у віртуальному просторі для французького виробника автозапчастин Valeo. Це дозволяє проводити випробування та симуляції у доповненій реальності, що є значно безпечнішим, швидшим і вигіднішим варіантом. Також розробники працюють над цифровими аватарами, які по суті виконують роль просунутого чат-бота, однак з «людським обличчям».

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