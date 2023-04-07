Експертиза у закамарках або Між двома лезами

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Що має подумати неупереджений спостерігач порталу Prozorro, відкриваючи типові умови випадкового тендеру? Мабуть, що за право постачати товари та послуги б'ються численні шахраї, а завдання майданчика – захистити права сумлінних закупників та постачальників.
Цитую допис користувача фейсбуку Паоло Люм'єре:
«Ви готові надавати послуги в чесній і проззорій конкуренції? Ну тоді готуйтесь, що для участі в тендерах вам доведеться надати наступні довідки й документи:
- Витяг з ЄДР юр.осіб;
- Витяг з реєстру платників ПДВ;
- Довiдка про вiдсутнiсть заборгованостi по обов'язкових платежах;
- Довiдка про вiдсутнiсть рiшень щодо банкрутства;
- Довідка про невідкриття ліквідаційної процедури (Пункт 8 частини 1 Статті 17 Закону)
- Довiдка про вiдсутнiсть рiшень щодо лiквiдацiї АО припиненні госп. діяльності;
- Довiдка про не перебування під слідством;
- Довiдка про наявнiсть досвiду виконання аналогічних договорів;
- Згода на підписання Договору;
- Лист-згода з істотними умовами Договору;
- Довiдка про вiдповiднiсть вимогам ПКМУ №187;
- Загальнi вiдомостi про учасника;
- Калькуляцiя робіт/послуг (в АВК);
- КомпЛАЄнс анкета;
- Реєстр з переліком документів;
- Статут підприємства;
- Технічне завдання;
- Довідка про відкриті рахунки;
- Баланс(Звіт про фінансовий стан) за 9 місяців;
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 9 місяців;
- Звіт про рух грошових коштів за рік (прямим методом);
- Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації;
- Довідка про наявність обладнання і матеріально-технічної бази;
- Договір оренди нежитлових приміщень;
- Додаток 5_Критерії та методика оцінки тендерних пропозицій;
- Витяг з протоколу Наглядової Ради на призначення керівника;
- Копія наказу на призначення керівника;
- Витяг з протоколу Наглядової Ради на продовження повноважень керівника;
- Протокол Засідання Наглядової Ради;
- Інформаційна довідка з ЄДР на керівника підприємства щодо осіб, які вчинили корупційні, або пов'язані з корупцією правопорушення;
- Довідка з МВС на керівника підприємства про відсутність наявності притягнення до кримінальної відповідальності;
- Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі через невиконання зобов'язань за раніше укладеним договором (частини 2 Статті 17 закону);
- Довідка про відсутність підстав згідно з ЄДР для відмови в участі у процедурі закупівлі (Пункт 9 частини 1 Статті 17 закону);
- Довідка про відсутність притягнення до відповідальності за вчинені правопорушення (Пункт 12 частини 1 статті 17 Закону.)(це – використання дитячої праці, будь-які форми работоргівлі. педофілії й сексуального насильства і т.д. і т.п);
- Довідка про відсутність корупційних правопорушень уповноваженої посадової особи (директора)(Пункт 13 частини 1 Статті 17 Закону) (Що вже під час проведення процедури закупівлі директора не було притягнуто);
- Довідка про відсутність корупційних правопорушень службової (посадової) особи (директора) (Пункт 6 частини 1 Статті 17 Закону) (ЩО в минулому не був засуджений за шахрайство, хабарництво, відмивання коштів, що не має незнятої чи непогашеної судимості);
- Відгуки, рекомендації, калькуляції, копії раніше виконаних аналогічних договорів, акти виконання робіт.
- Лист-Гарантія;
- Копії Ліцензій;
- Довідка про господарську діяльність і МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ;
- Довідка про кінцевих бенефіціарів;
- Копія паспорта керівника».
Кінець цитати, але цьому списку немає кінця. Prozorro, навчальний посібник бюрократа, щодня додає в скарбничку нові приклади знущання над здоровим глуздом. Питань до технічних вимог щодо суті закупівель теж багато. Але вони бліднуть на тлі кваліфікаційних. Захоплива гра в імітацію.
Давно кажу: за переважною більшістю тендерів стоїть або умисел, або дурість.
Немає жодних ілюзій щодо великих вигодонабувачів від сидіння на потоках. «Розпорядники чужого» («Немає ніяких державних грошей, є кошти платників податків») давно навчились користуватись Prozorro для легалізації оборудок, вміло розставляючи кваліфікаційні капкани для чужинців.
Є роздратування від того, що їх прийоми та практики поглинають ринок як ракова пухлина. Дрібні клерки точно так само обкладають себе папірцями – щоб продемонструвати свою значущість і водночас зняти з себе відповідальність за прийняття рішень. Тому що некомпетентні та не усвідомлюють меж своєї некомпетентності (ефект Даннінга-Крюгера).
Ринок здорової людини побудований на створенні цінностей, порівняльну корисність яких дає експертиза. Прописане державою законодавство ніяк не заохочує залучення експертизи. Але спонукає державні установи, комунальні підприємства, а за ними і приватні компанії до спотворення ідеї конкуренції. Карго-культ в закупівлях марширує містами та селами.
Що залишається?
Дивитися на життя філософськи. Відточувати «бритви» (у філософії – принципи, що дозволяють виключити або «зголити» малоймовірні пояснення для різних феноменів). Експертиза привчається жити в шпарині між лезом Оккама («Сутності не повинні примножуватися») та лезом Генлона («Ніколи не вбачайте злого наміру в тому, що цілком можна пояснити дурістю»).
На оздоровлення державних iнститутIв надії немає. Побажаємо ж якнайшвидшого прогорання приватним компаніям, які переймають управлінську культуру держплану, маскуючи власне безсилля процедурами та регуляціями.
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