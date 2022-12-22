Eaton реалізувала понад 150 тис. розподільчих панелей Xiria без елегазу

22 декабря 2022 г., 16:25

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Компанія Eaton оголосила про виробництво своєї 150 000-ї панелі розподільчих пристроїв Xiria без елегазу, оскільки попит на безпечні та «зелені» альтернативи продуктам, що містять гексафторид сірки (SF6), продовжує зростати.



Нагадаємо, SF6 широко використовується як ізолятор у розподільчих пристроях. Проте це потужний парниковий газ, і ЄС наразі знаходиться на межі його заборони. У такому разі використання елегазу в розподільчих пристроях в Європі буде повністю заборонено, починаючи з напруг до 24 кВ.



Вакуумна технологія для комутації стає кращою альтернативою, особливо для виробництва енергії з відновлюваних джерел, яка вимагає частих комутацій. Це одна з причин, чому зростає попит на серію Xiria без SF6, яка є компактною, невибагливою в обслуговуванні та підходить для застосувань до 24 кВ включно.



Дірк Кайзерс, керівник сегмента Distributed Energy Management компанії Eaton в регіоні EMEA, говорить: «Вітрові електростанції та сонячні панелі є ключовим елементом майбутньої енергетичної стратегії в багатьох країнах, тому будівництво триватиме швидкими темпами. Вибір розподільчих пристроїв без елегазу для таких проєктів покращує енергетичну безпеку. З 2018 року, коли ми досягли позначки в 100 000, ми виготовили ще понад 50 000 нових панелей Xiria без елегазу, і не бачимо жодних ознак уповільнення цієї зростальної тенденції».



Eaton була першою у використанні технології перемикання вакууму в 1960-х роках, попри популярність технологій SF6 у той час. І, як наслідок, має понад 200 відповідних патентів, отриманих протягом десятиліть досліджень і розробок.



Перевірена технологія, яка лежить в основі лінійки Xiria, разом з інноваціями, які роблять її придатною для широкого спектра застосувань, сприяли зростанню продажів у 60 країнах, де вона представлена ​​на ринку.



Глобальна економічна вигода є суттєвою: лише 1 кг елегазу еквівалентний 25 200 кг CO2, а кожна одиниця розподільчого пристрою, за оцінками, використовує 2,5 кг, тоді як автоматичні вимикачі, які не містять елегазу, не потребують технічного обслуговування та не здійснюють шкідливих викидів протягом усього терміну використання та під час виведення з експлуатації.

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