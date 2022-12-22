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Lenovo анонсувала настільну станцію Go Desk Station

22 декабря 2022 г., 15:25
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Lenovo анонсувала настільну станцію Go Desk Station

Уніфіковані відеокомунікації стали фактичною нормою в повсякденній роботі, будь то в офісі, вдома чи будь-де між ними. Однак проблемні моменти не змінюються — погана якість відео та погане освітлення часто є першопричиною розчарування користувачів. Розв'язати цю проблему допоможе настільна станція Lenovo Go Desk Station з вебкамерою. Гібридне робоче рішення поєднує в собі сертифіковану 4K-камеру, регульовану настільну лампу, поворотний кронштейн, концентратор розширення та бездротовий зарядний пристрій Qi в одному  пристрої, створеному для задоволення цих потреб користувачів.

Камера, яка також доступна у вигляді окремої вебкамери Lenovo Go 4K Pro, призначена для проведення відеоконференцій і потокової передачі даних у високій роздільній здатності. Вона оснащена автофокусом і автоматичним кадруванням з можливістю вибору поля зору, автоматичне регулювання навколишнього освітлення і максимальну роздільну здатність до 4K при 30 кадрах в секунду. Для додаткової безпеки камера оснащена фізичною шторкою для забезпечення конфіденційності.
Lenovo анонсувала настільну станцію Go Desk Station
Настільна станція Lenovo Go Desk Station, на додаток до вищезгаданої камери, має універсальний регульований по висоті кронштейн і обертовий кронштейн з вбудованим підсвічуванням, який можна змінювати в залежності від потреб навколишнього освітлення. Цей універсальний маніпулятор з підсвічуванням і камерою можна регулювати практично в будь-якому напрямку для створення ідеальної сцени, навіть направляти вниз для демонстрації або створення ескізів в реальному часі. Крім того, сенсорний регулятор яскравості пропонує три налаштування на вибір: 3000K, 4500K або 6500K, що забезпечує яскравість до 1600 lux на відстані 0,5 м. Основа настільної станції має вхід живлення USB Type-C потужністю 135 Вт і повнофункціональний порт USB Type-C потужністю 65 Вт, що дозволяє подавати живлення на ноутбук, наприклад, для однокабельного рішення. База також включає два порти USB Type-A 3.1 і вихідний порт HDMI 2.0 для підключення зовнішнього дисплея з роздільною здатністю до 4K при 60 кадрах в секунду. Висувна 15-ватна зарядна панель, сумісна з Qi, може заряджати підтримувані мобільні пристрої, або 20-ватний порт USB Type-C доступний на передній панелі. Це рішення може забезпечити виняткові можливості для проведення відеоконференцій, а також підвищити екологічність і простоту робочого простору.

Для завершення налаштування гібридного робочого столу користувачі, які віддають перевагу повнорозмірній клавіатурі та зручній взаємодії з мишкою, можуть вибрати комплект Lenovo Professional Wireless Rechargeable Combo Keyboard and Mouse. Це комбо для професіоналів з вбудованими акумуляторами має витончений і сучасний дизайн, а також безшовний перемикач для підключення до трьох пристроїв з підтримкою 2.4G за допомогою уніфікованого ключа або подвійного Bluetooth. Клавіатура має зручні чутливі клавіші та майже безшумний процес набору тексту, а миша — вісім кнопок, п'ять з яких можна запрограмувати за допомогою програмного забезпечення, та регульовану роздільну здатність до 4000 DPI. Комбінований пристрій виготовлено з використанням мінімум 65% пластику PCC (post-consumer recycled content).

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