Lenovo анонсувала настільну станцію Go Desk Station

22 декабря 2022 г., 15:25

0

Tweet

Уніфіковані відеокомунікації стали фактичною нормою в повсякденній роботі, будь то в офісі, вдома чи будь-де між ними. Однак проблемні моменти не змінюються — погана якість відео та погане освітлення часто є першопричиною розчарування користувачів. Розв'язати цю проблему допоможе настільна станція Lenovo Go Desk Station з вебкамерою. Гібридне робоче рішення поєднує в собі сертифіковану 4K-камеру, регульовану настільну лампу, поворотний кронштейн, концентратор розширення та бездротовий зарядний пристрій Qi в одному пристрої, створеному для задоволення цих потреб користувачів.



Камера, яка також доступна у вигляді окремої вебкамери Lenovo Go 4K Pro, призначена для проведення відеоконференцій і потокової передачі даних у високій роздільній здатності. Вона оснащена автофокусом і автоматичним кадруванням з можливістю вибору поля зору, автоматичне регулювання навколишнього освітлення і максимальну роздільну здатність до 4K при 30 кадрах в секунду. Для додаткової безпеки камера оснащена фізичною шторкою для забезпечення конфіденційності.



Настільна станція Lenovo Go Desk Station, на додаток до вищезгаданої камери, має універсальний регульований по висоті кронштейн і обертовий кронштейн з вбудованим підсвічуванням, який можна змінювати в залежності від потреб навколишнього освітлення. Цей універсальний маніпулятор з підсвічуванням і камерою можна регулювати практично в будь-якому напрямку для створення ідеальної сцени, навіть направляти вниз для демонстрації або створення ескізів в реальному часі. Крім того, сенсорний регулятор яскравості пропонує три налаштування на вибір: 3000K, 4500K або 6500K, що забезпечує яскравість до 1600 lux на відстані 0,5 м. Основа настільної станції має вхід живлення USB Type-C потужністю 135 Вт і повнофункціональний порт USB Type-C потужністю 65 Вт, що дозволяє подавати живлення на ноутбук, наприклад, для однокабельного рішення. База також включає два порти USB Type-A 3.1 і вихідний порт HDMI 2.0 для підключення зовнішнього дисплея з роздільною здатністю до 4K при 60 кадрах в секунду. Висувна 15-ватна зарядна панель, сумісна з Qi, може заряджати підтримувані мобільні пристрої, або 20-ватний порт USB Type-C доступний на передній панелі. Це рішення може забезпечити виняткові можливості для проведення відеоконференцій, а також підвищити екологічність і простоту робочого простору.



Для завершення налаштування гібридного робочого столу користувачі, які віддають перевагу повнорозмірній клавіатурі та зручній взаємодії з мишкою, можуть вибрати комплект Lenovo Professional Wireless Rechargeable Combo Keyboard and Mouse. Це комбо для професіоналів з вбудованими акумуляторами має витончений і сучасний дизайн, а також безшовний перемикач для підключення до трьох пристроїв з підтримкою 2.4G за допомогою уніфікованого ключа або подвійного Bluetooth. Клавіатура має зручні чутливі клавіші та майже безшумний процес набору тексту, а миша — вісім кнопок, п'ять з яких можна запрограмувати за допомогою програмного забезпечення, та регульовану роздільну здатність до 4000 DPI. Комбінований пристрій виготовлено з використанням мінімум 65% пластику PCC (post-consumer recycled content).

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт