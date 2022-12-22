Ринок ПК Західної Європи готується до холодної зими - поставки впали на 22% в ІІІ кв.

22 декабря 2022 г., 17:35

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За останніми оцінками Canalys, поставки ноутбуків, настільних комп'ютерів і робочих станцій в Західну Європу впали на 22% в річному обчисленні до 12,8 млн одиниць в ІІІ кв. Найгірші результати показали ноутбуки - 10,4 мільйона одиниць, що на 25% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Все це тому, оскільки раніше стабільний комерційний попит охолов на тлі погіршення ділової впевненості, що призвело до падіння споживчого та освітнього секторів. Поставки настільних комп'ютерів впали лише на 6%, оскільки великі організації продовжували здійснювати закупівлі. Поставки планшетів досягли 6 млн одиниць, що на 13% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і не змінилося, оскільки сезон повернення до школи призвів до невтішних обсягів оновлення освітнього обладнання.



«Зниження попиту на ПК в Західній Європі прискорилося в ІІІ кв., - підкреслив аналітик Canalys Research Кірен Джессоп (Kieren Jessop). - Раніше високі комерційні витрати на ПК тепер падають тими ж темпами, що і споживчий сегмент. Малий і середній бізнес значно скоротив закупівлі ПК, причому більше, ніж великі організації, оскільки економічні негаразди призвели до скорочення грошових потоків, а підвищення процентних ставок зробило варіанти фінансування більш дорогими. Споживчий попит на ПК залишається пригніченим через зростання цін, особливо на енергоносії. А оскільки реальні доходи населення скорочуються, попит зміщується за ціновими рівнями. Поставки у бюджетному сегменті скоротилися значно більше, ніж у сегментах середнього та високого класу. Це відображає різний вплив інфляції на різні рівні доходів. І оскільки очікується подальше скорочення наявного доходу, попит буде зміщуватися з високого класу на більш доступні варіанти. Постачальники з портфелями, що охоплюють більш широкий ціновий діапазон, матимуть найкращі можливості для того, щоб отримати вигоду з цього".



Зниження попиту призвело до збільшення рівня запасів у каналах збуту. За кілька днів до початку третього кварталу опитування, проведене компанією Canalys серед торгових партнерів, показало, що 38% респондентів з регіону EMEA мають запаси ПК на складі більше чотирьох тижнів, в той час як рік тому цей показник становив лише 25%. Незважаючи на збільшення рекламної активності в третьому кварталі, канал залишається заповненим.



«Забігаючи наперед, ранні сигнали щодо показників четвертого кварталу 2022 року також не є багатообіцяючими, - продовжив Джессоп. - Витрати протягом тижня Чорної п'ятниці були вищими, ніж очікувалося, особливо на електроніку, але заплановані витрати на майбутній святковий сезон, за прогнозами, будуть найсильнішим спадом за останнє десятиліття. Продавцям потрібно буде продовжувати пропонувати акції, щоб стимулювати попит і очистити запаси, оскільки зима на ринку обіцяє бути холодною. Однак після зими настане весна, і останній прогноз Canalys передбачає деяке відновлення зростання в другій половині наступного року. Спочатку мінімально за рахунок деяких оновлень пристроїв, придбаних на початку пандемії, хоча більшість з них тепер відбудуться в 2024 році. Починаючи з четвертого кварталу наступного року і до 2026 року ми очікуємо повернення до звичайних сезонних моделей і нового нормального рівня попиту, який в середньому приблизно на 25% перевищує обсяги до пандемії. Позитивні тенденції щодо використання споживчих пристроїв і гібридної роботи означають, що довгостроковий оптимізм щодо ПК і планшетів все ще зберігається».

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