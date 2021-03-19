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Украинский рынок систем информационной безопасности в 2020 г. сократился на 22% до 68 млн. долл.

19 марта 2021 г., 17:45

По оценкам аналитиков DX Agent в минувшем году объем украинского рынка решений информационной уменьшился на 22% и составил ориентировочно 68 млн. долл. в ценах заказчиков (для сравнения, в 2019 г. он вырос на 52% и достиг 86 млн. долл.). В структуре продаж по-прежнему преобладает ПО с долей 57% (38,8 млн. долл.), четверть приходится на аппаратно-программные решения (16,8 млн. долл.), причем, именно их продажи упали больше всего – на 49%, а вот доля услуг выросла на два пункта – до 18% (12 млн. долл.). По прогнозам, в 2021 г. рынок IT Security в Украине ожидает незначительный рост в районе 5%.

Что касается вендоров, то состав пятерки лидеров не изменился: как и год назад, это Cisco, Check Point, Fortinet, Symantec и Eset. Однако их суммарная доля упала с 56% в 2019 г. до 50% в 2020 г. Среди крупных заказчиков, как и годом ранее, лидирует «Ощадбанк» с долей 17-18%.

Украинский рынок систем информационной безопасности в 2020 г. сократился на 22% до 68 млн. долл.

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