Apple готовит MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов, а также обновленный MacBook Air

19 мая 2021 г., 9:25

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Согласно информации, опубликованной Bloomberg, компания Apple готовится выпустить несколько новых ноутбуков и настольных компьютеров Mac с более быстрыми процессорами, новым дизайном и улучшенными возможностями подключения к внешним устройствам.



Ожидается, что обновленные MacBook Pro дебютируют уже в начале этого лета, за ними последуют обновленный MacBook Air, новый бюджетный MacBook Pro и совершенно новая рабочая станция Mac Pro. Компания также работает над более дорогим настольным компьютером Mac mini и iMac с большей диагональю. По словам источника, в машинах будут установлены процессоры собственной разработки, которые будут значительно превосходить по производительности и возможностям нынешние чипы M1.



Apple планирует выпустить модернизированные MacBook Pro с диагональю экрана 14 дюймов (кодовое название J314) и 16 дюймов (J316). Они будут снабжены магнитным разъемом для зарядки MagSafe и будут содержать больше портов для подключения внешних накопителей и устройств. Apple также якобы намерена вернуть порт HDMI и слот для SD-карты, которых нет в ныне выпускаемых версиях, что вызвало заметную критику со стороны фотографов и многих пользователей.



Bloomberg отмечает, что вклад направления Mac сегодня весьма заметно - 9,1 млрд долл. в первом квартале - или 10% от общего объема продаж.



По слухам, для новых MacBook Pro Apple планирует два разных чипа под кодовым названием Jade C-Chop и Jade C-Die: оба содержат 10 ядер - восемь высокопроизводительных и два энергоэффективных ядра, плюс к этому 16 или 32 графического ядра. Нынешний чип M1 имеет четыре высокопроизводительных ядра, четыре энергоэффективных ядра и восемь графических ядер (такая конфигурация в 13-дюймовом MacBook Pro).



Новые чипы также будут содержать до 64 ГБ оперативной памяти по сравнению с максимум шестнадцатью у M1. У них также будет улучшенный Neural Engine, который обрабатывает задачи машинного обучения.



Apple, как сообщается, также работает над более мощной версией Mac mini (кодовое название J374) с тем же чипом, что и ожидаемый MacBook Pro. Прогнозируется, что у него будет четыре порта по сравнению с парой, доступной в текущей младшей версии, и эта модель будет позиционироваться выше текущего начального уровня M1 Mac Mini.



Покупатели высокопроизводительного настольного компьютера Mac Pro, запланированного к выпуску на следующий год, вероятно, будут иметь выбор из двух процессоров, которые в два или четыре раза мощнее, чем тот, что используется в современном MacBook Pro.



Обновленный Mac Pro, как ожидается, выйдет в нескольких вариантах - под кодовыми названиями Jade 2C-Die и Jade 4C-Die — с чипами, содержащими 20 или 40 вычислительных ядер (в вариантах 16+4 и 32+8). Процессоры также будут содержать 64 или 128 графических ядер соответственно.



Ожидается, что MacBook Air более высокого класса выйдет в конце года, он будет оснащен новым чипом под кодовым названием Staten и будет иметь такое же количество вычислительных ядер, как и M1, более производительных. Также, вероятнее всего, количество графических ядер увеличится с нынешних семи или восьми до девяти и 10. С таким же чипом выйдет младшая модель 13-дюймового MacBook Pro.



К 2022 году Apple планирует полностью отказаться не только от чипов, но и от других компонент Intel, как отмечает Bloomberg.

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